Delitzsch

Nur noch drei Wochen Zeit, dann müssen die Wahlvorschläge für das erste Jugendparlament der Stadt Delitzsch stehen. Bis zum 27. August können sich Kandidaten melden, gewählt wird Ende September. Bislang aber haben sich erst fünf Bewerber für die zwölf Sitze im Gremium gefunden.

Werbung fehlt noch

Die Initiatoren des Jugendparlaments, eine Gruppe von Delitzscher Jugendlichen, sieht das gelassen und verweist auf die Sommerferien und dass viele noch im Urlaub seien. „Zudem wurde die Werbetrommel noch nicht stark gerührt, wie zum Beispiel durch Instagram oder in den Schulen“, erklärt Lea-Marie Pollok, „außerdem haben nach unserem Wissen noch einige Initiatoren vor, Bewerbungen abzugeben.“ Viele Jugendliche würden noch wenig über das Projekt wissen. „Einige glauben nicht daran, dass dieses Parlament etwas bewirken kann“, berichtet Lea-Marie Pollok und hofft, dass sich diese Zweifel durch eine gute Zusammenarbeit mit dem Stadtrat in Zukunft ausräumen lassen. Es seien aber alle positiv vom Jugendparlament angetan, „Erwachsene bestärken uns meist in unseren Ideen und sind froh, dass die Jugend sich beteiligen möchte am politischen Geschehen. Viele erkundigen sich immer wieder nach neuen Fortschritten“, berichtet die Schülerin.

Hoffen auf gute Zusammenarbeit

Die Jugendlichen hoffen auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Delitzscher Stadtrat, die auf „einer respektvollen, wertschätzenden Grundlage“ aufgebaut ist. Zudem erhoffen sie sich, dass ihre Projektideen ernst genommen werden und auch die Umsetzungen unterstützt wird. Eine der Ideen hat sich allerdings schon zerschlagen. So wollten die Jugendlichen in der Dübener Straße ein Café als Treffpunkt einrichten. Dieses kann nun aber nicht eröffnet werden, da die räumliche Situation nicht den Standards des Lebensmittelüberwachungsamtes entspricht. „Wir suchen noch nach einer neuen Lokalität. Aber vorerst gibt es keine neuen Pläne“, so Lea-Marie Pollok.

Jeder junge Delitzscher, der am Wahltag (24. - 26. September 2018) das 14. Lebensjahr vollendet und das 24. noch nicht vollendet hat, kann sich für einen der 12 Sitze schriftlich bewerben und ist auch wahlberechtigt. Der Wahlvorschlag ist nach dem Muster auf www.delitzsch.de bis zum 27. August einzureichen.

Von Christine Jacob