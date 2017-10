Delitzscher Kameraden blicken in die Zukunft

Delitzsch. Der Kreisfeuerwehrverband (KFV) Delitzsch bietet am 11. November allen Interessierten, die die Zukunft der Feuerwehren im KFV mitgestalten wollen, Gelegenheit, sich auszutauschen. „Während dieses ersten verbandsweiten Forums wollen wir erörtern, wie attraktiv die Feuerwehr tatsächlich noch für unsere Mitglieder ist. Wissen wir als Verband tatsächlich, was noch an der Basis passiert, wie können wir unsere Kommunikation verbessern? Diesem und anderen Themen wollen wir uns widmen und erwarten neue Impulse für die künftige Arbeit“, erklärte KFV-Vorsitzender Peter Schwenckner. Es solle dabei weniger um Technik und Ausrüstung gehen, sagte er. „Aber wenn es von den Kameraden als ein Problem, als ein ernst zunehmendes Thema dargestellt und empfunden wird, werden wir uns auch diesen Bereich nicht verschließen.“

Kameraden professionell gecoacht

Es hat bereits mehrere Vorbereitungstreffen im Vorfeld dieses Forums gegeben. Dabei wurden die Kameraden professionell von Coach Norbert Poppe beraten und unterstützt. Der Diplomsozialpädagoge hat bereits reichlich Erfahrungen bei der Begleitung von richtungsweisenden Prozessen, auch im Bereich der Feuerwehr. „Das Forum soll Platz und Raum für alle Fragen bieten, die die Kameraden zum Thema Zukunft der Feuerwehren bewegen“, sagte der Moderator aus Berlin. Ziel soll es letztlich sein, Schwerpunkte zu formulieren, an denen in den nächsten Monaten gezielt gearbeitet werden soll. Er und Mike Brendel aus Dresden werden auch am 11. November das Forum begleiten.

Zu dem Forum sind grundsätzlich alle Feuerwehrleute mit und ohne Führungsverantwortung eingeladen. Das Tragen einer Uniform ist an diesem Tag nicht vorgeschrieben. Alltagskleidung sei ausreichend und erwünscht. „Wehrleiter sollten ihre Kameraden auf diesen Termin aufmerksam machen und auch kurz erläutert, worum es dabei geht“, bat Peter Schwenckner. Das Treffen ist in Räumen des Berufsschulzentrums Delitzsch, Karl-Marx-Straße 1, geplant und soll von 9 bis 17 Uhr stattfinden. Nach einem kurzen Einstiegsvortrag soll die Arbeit in Gruppen erfolgen. Sie stellen zum Abschluss ihre Ergebnisse vor. Gemeinsam soll dann entschieden werden, worauf die Arbeit des KFV besonders konzentriert werden soll. „Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen für die Zukunft meistern“, stellte Peter Schwenckner fest.

Von Ditmar Wohlgemuth