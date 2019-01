Delitzsch

Drei Einsätze gleich ab 1 Uhr noch am Neujahrsmorgen. Das ist die Bilanz der Feuerwehr Delitzsch für den Jahreswechsel. Es kam zu Mülltonnen- und Unratbränden. Wie viele andere Kameraden der Region auch erlebten die Feuerwehrleute damit eine Nacht voller Arbeit, während andere noch feierten – so blieben zum Jahreswechsel zum Beispiel (!) auch in Selben/Zschepen, Rackwitz oder Beerendorf Sirenen und Pieper nicht still. Ausschlafen ist nicht für alle angesagt gewesen: Die teils massiven Spuren der Ballerei wurden bereits am Neujahrsmorgen durch die Servicegesellschaft wieder weggekehrt und die Loberstadt sieht wieder sauber aus.

Von Christin Jacob