Delitzsch

Aus dem Lautsprecher summt ein Countrylied. Der Fußboden gibt sanft unter den Schritten der 25 Tanzenden nach. Es wird geklatscht, gewirbelt, sich konzentriert und ganz viel gelächelt. Es ist Zeit für Line Dance. So wie jeden Mittwoch treffen sich die Line Dancer der Yellow Roses in den Räumen der Volkssolidarität am Wallgraben und üben. Seit zehn Jahren geht das nun schon so und keine der Frauen möchte das mehr missen.

Spaß im Vordergrund

„Es geht hier wirklich um Spaß an der Freude“, lacht Übungsleiterin Uta Wenzel. Die Wannewitzerin ist seit 16 Jahren Feuer und Flamme für Line Dance, führt aktuell vier Gruppen, seit einem Jahrzehnt gibt sie ihr Wissen in der Loberstadt weiter. „Ohne die Räume, die uns hier zur Verfügung gestellt werden wäre das so nicht möglich“, lobt sie das Team der Volkssolidarität. Der Platz wird gebraucht, die Tanzfläche ist stets gut gefüllt. Bei Pokalen, Tanzshows und zahlreichen Festen waren die Yellow Roses, die gelben Rosen, in den vergangenen Jahren schon dabei. „Wir unternehmen jedes Jahr viel“, sagt die 60-Jährige. Das Training sei nicht nur eine sportliche Herausforderung für den Körper, sondern auch bestes Gehirnjogging. Und nicht nur Frauen begeistern sich für den Tanz. Gerold Höfler wird bald 68 Jahre alt und ist der Neuling in der Truppe. Weil er gerne tanzt und Countrymusik hört, ist er bei den Yellow Roses gelandet. „Das ist gut für Körper und Geist“, sagt der Anfänger.

Ihr Können beweisen die Yellow Roses am nächsten Mittwoch zu ihrem Geburtstagsfest, das von 10 bis 15 Uhr bei der Volkssolidarität läuft. Vor allem aber wollen sie noch mehr für ihr Hobby begeistern. Ab 11 Uhr läuft ein Workshop 55+ für Interessierte, der die Grundlagen vermittelt – jedermann ist herzlich willkommen. „Wenn sich genügend Interessierte finden, biete ich gerne einen wöchentlichen Anfängerkurs“, sagt Uta Wenzel.

Von Christine Jacob