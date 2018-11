Delitzsch

Die Adventszeit genießen und gleichzeitig was Gutes tun. In Delitzsch wird das mit dem Einsatz von nur ein paar Euro möglich. Der Lions-Club-Adventskalender 2018 ist ab sofort zu haben.

Viele Spenden

Wer solch einen Kalender kauft, der kann sich selbst und anderen damit etwas Gutes tun. Genau wie in den Vorjahren werden an den 24 Adventstagen insgesamt 187 Präsente, Einkaufsgutscheine und Waren im Wert von über 6000 Euro verlost. 64 Firmen und Institutionen stellen diese Weihnachtsgeschenke zur Verfügung. Die Kalender sind zu einem Preis von 5 Euro pro Stück zu haben und erscheinen in einer Auflage von 1500 Stück. Doch der Lions Club wird die Einnahmen nicht für sich behalten: Nach Abzug der Aufwendungen für den Druck bleiben etwa 6500 Euro zur Verteilung als Spenden an regionale Vereine, insbesondere zur Unterstützung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sollen die Einnahmen in diesem Jahr wieder dienen.

Die Kalender sind unter anderem in der Geschäftsstelle der LVZ und der Touristeninformation im Delitzscher Barockschloss zu bekommen. Darüber hinaus werden sie auch in der Wappen-Apotheke, der Geschäftsstelle der WGD, bei Rewe und weiteren Delitzscher Händlern zu finden sein.

Von cj