Delitzscher Literatur-Stammtisch beschert fernsehfreie Abende

Die Bleistifte lagen bereit und blieben auch nicht ungenutzt: Zum 133. Mal lud die Delitzscher Stadtbibliothek am Dienstag zum Bücher-Entdecken ein. Die Stammtischgäste notierten sich bei einem Glas Wein unter dem Dach der Alten Lateinschule, was in der kommenden Zeit zum Lesen oder auch zum Verschenken lohnt.