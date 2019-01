Delitzsch

Der Delitzscher Literaturstammtisch kann im soeben gestarteten Jahr einen runden Geburtstag feiern. Er wird 15. Im Februar 2004 war’s noch Regina Kittelmann, die als Büchereichefin Freunden der Literatur regelmäßig die Neuerwerbungen ihres Hauses präsentierte, Leseempfehlungen und -proben gab. Seit zwei Jahren hat ihre Amtsnachfolgerin Annett Hacker diese Rolle übernommen. Aber Regina Kittelmann ist auch im Ruhestand dem Stammtisch als Besucherin weiter treu geblieben. Denn nach wie vor gilt: Wer Bücher liebt, ist willkommen.

Erste Schritte

Seine ersten Schritte machte der Stammtisch noch im ehemaligen Bibo-Domizil in der Eilenburger Straße. Das neue in der Alten Lateinschule wird 2019 zehn Jahre alt. Das wird bereits am 6. Februar gefeiert. 2009 war das historische Gebäude neben der Stadtkirche Peter und Paul umgebaut übergeben worden, war die Bibliothek aus der Eilenburger Straße hierher umgezogen.

Bibo-Akustik wie in der Oper

Ebenfalls auf ein Jahrzehnt blickt die Reihe „Buch trifft Note“ zurück. Ende Dezember wird das mit einem Festprogramm gefeiert. „Die Reihe entstand, weil auch zur Bücherei-Eröffnung junge Musiker von der Musikschule spielten und die Akustik gelobt wurde. Sie sei fast so gut wie in der Semperoper“, erzählt Regina Kittelmann. Sie ist nicht die einzige, die zum Literaturstammtisch ein selbst entdecktes Buch mitbringen und vorstellen kann. Denn die Gäste sind ausdrücklich dazu aufgerufen, nicht allein zu lauschen, was Annett Hacker präsentiert: selbst den anderen besondere Werke ans Herz zu legen. Wie viele spannende Bestseller dabei präsentiert wurden, ist wahrscheinlich nicht messbar. Aber zum letzten Stammtisch des Jahres 2018 hatte Annett Hacker auch Kinderbücher vorgestellt. Außerdem gibt es immer Kaffee und Tee. „Wir sind ja ein Stammtisch“, lacht Annett Hacker. Beim Dezember-Treff gab es sogar Glühwein, aber Bier wurde in der Runde noch nie getrunken. Seit einiger Zeit findet der Stammtisch nicht mehr monatlich statt, sondern einmal im Quartal, denn die Zahl der Events in der Bibliothek insgesamt ist gestiegen.

Die Literaturstammtisch-Termine der BAL 2019: 26. Februar, 28. Mai, 27. August, 26. November. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr.

Von Heike Liesaus