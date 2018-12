Delitzsch

Die Stimme erheben, eine Stimme haben – das alles geht beim Schulze-Delitzsch-Männerchor „Arion 1885“. Vor allem sucht er noch neue Mitstreiter. Denn er kann auf ein erfolgreiches 2018 zurückblicken, aber er möchte auch in den kommenden Jahren für die Region und darüber hinaus aktiv bleiben. Dafür braucht er Männer. Wer denkt, dass er keine Stimme hat, der wird von den Vereinsmitgliedern eines Besseren belehrt, ist der Mann gesund, kann er auch singen. Deshalb steht sangesinteressierten Männern jeden Alters und jeder Stimmlage nichts im Weg, zu den Arionern und damit zu einem geselligen Vereinsleben zu finden. Das noch dazu für Qualität steht: Denn viele Männerchöre, die vier- bis achtstimmig Musik machen können, gibt es nicht mehr.

Vorsingen nicht notwendig

„Ein Vorsingen vor dem ganzen Chor findet nicht statt. Die Mitglieder des Chores sind zwischen 18 und 86 Jahre alt und kommen aus Delitzsch, Altenburg, Markkleeberg, Leipzig, Klitschmar, Zwochau, Großdeuben, Hohenroda, Zschortau und Schenkenberg“, erklärt der Vereinsvorsitzende Martin Winkler.

Neue Sängerkleidung und Notenmaterial stehen ohne finanzielle Aufwendungen für die Neumitglieder zur Verfügung. Die Aufnahme im Verein erfolgt auch erst nach der Teilnahme an sechs Probeabenden, zu denen sich der SDC immer mittwochs um 19.45 Uhr im Gasthaus „Weisses Ross“ trifft. In der Regel sind dafür anderthalb Stunden Zeit einzuplanen. Die Übungen werden unter professioneller Anleitung auf Laien zugeschnitten gestaltet.

Proben starten wieder

Die Proben im neuen Jahr starten am 9. Januar. Wer den Chor noch im 1. Quartal 2019 für sich entdeckt, der kann sogar ohne finanzielle Selbstbeteiligung vom 15. bis zum 17. März am Chorlager in Kretzschau teilnehmen, wirbt Martin Winkler

Informationen zum Vereinsleben des SDC online www.sd-mc.de oder unter Tel. 0171 2444 604 und 034202 54474. Eine Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail unter martin.winkler@sd-mc.de möglich.

Von Heike Liesaus