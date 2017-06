Yvonne Müller ist eine der letzten Mieterinnen im Plattenbaublock Nummer 59 bis 65 in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Delitzsch. Der Block soll abgerissen werden. Müller gehört zu den Erstbeziehern. Seit 1979 wohnt sie hier. Gern wäre sie wohnen geblieben, aber nun rollt der Möbelwagen an.