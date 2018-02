Delitzscher Musikschüler räumen beim Regionalausscheid Preise ab

Delitzsch. Der Geschäftsbereich Delitzsch der Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Nordsachsen hat in diesem Jahr vier junge Instrumentalisten für den Regionalausscheid im Nachwuchswettbewerb „Jugend musiziert“ delegiert. Alle vier errangen an den beiden Wochenenden erste und zweite Preise.

Auch Emilie Eberhardt aus Wiedemar überzeugte auf der Gitarre beim Regionalausscheid „Jugend musiziert“. Quelle: privat

Marlene Pöhlandt aus Zschepplin, Emilie Eberhardt aus Wiedemar und Karoline Kolditz aus Taucha überzeugten die Jury mit ihren Programmen auf der Gitarre. Marlene erspielte sich 20 von 25 möglichen Punkten. Emilie und Karoline wurden für ihre Leistungen sogar mit 23 beziehungsweise 24 Punkten belohnt und sind somit für den Landeswettbewerb im März delegiert.

Der zwölfjährige Delitzscher Trompeter Maximilian Schulz darf ebenfalls sein hervorragend vorbereitetes Programm in Reichenbach beim Landesausscheid noch einmal der Jury vorstellen. Er erhielt für seine Leistung beim Regionalwettbewerb in Leipzig 23 Punkte. Maximilian ist ein sehr vielfältiger junger Musiker. Er spielt auch in der Big Band und im Jugendsinfonieorchester der Musikschule sowie in der Delitzscher Bläsergruppe mit.

Angelika Hädicke, Leiterin des Delitzscher Geschäftsbereiches, ist stolz, dass es drei ihrer Schüler zum Landeswettbewerb geschafft haben. „Das ist richtig toll. Besonders freue ich mich, weil alle vier Teilnehmer beim Regionalausscheid überzeugt und auch ihr Leistungsvermögen ausgeschöpft haben, denn das Niveau des immer qualitativ sehr guten Wettbewerbs war diesmal besonders hoch“, berichtet Hädicke.

Von Thomas Steingen