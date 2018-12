Delitzsch

In seinem Neujahrsgruß lobt der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) neben all den Ehrenamtlichen in der Stadt ausdrücklich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Mehr als 200 Aktive gibt es in Delitzsch und den Ortsteilen. Sie seien im Jahre 2018 besonders gefordert gewesen, so der OBM. „Von April bis Oktober herrschten fast durchgehend sommerliche Temperaturen bei nahezu keinem Niederschlag“, erinnert das Stadtoberhaupt, „eine Unmenge an Feldbränden war zu löschen.“

Lob für Großeinsatz

An einem der heißesten Tage hätten die Kameraden quasi „im eigenen Saft“ gestanden, um den Brand bei den Kreiswerken zu löschen. „Eine außergewöhnliche Leistung, vor der ich den Hut ziehe“, so Manfred Wilde voller Respekt für das ehrenamtliche Engagement.

