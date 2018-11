Delitzsch

Hier und dort Glasscherben und anderer Müll, dann wieder die blanke Zerstörungswut und am Ende nur noch kaputte Geräte, die für die Kleinen zur Gefahr werden ... Dass es auf den Delitzscher Spielplätzen immer wieder zu Vandalismus kommt, macht auch den Oberbürgermeister ziemlich sauer: „Aus meiner Sicht sind das keine Vandalen, sondern Kriminelle“, so Manfred Wilde (parteilos). Eine 24-stündige Überwachung der Spielplätze, mehr als 30 gibt es in Delitzsch, sei aber leider nicht möglich, so das Stadtoberhaupt. Der Appell könne nur lauten, dass jeder auf die Areale achtet. Er selbst habe auch schon die Polizei gerufen, wenn ihm etwas aufgefallen sei, so Manfred Wilde.

Geräte müssen teilweise weg

Vor allem den Spielplatz in der Halleschen Straße hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach getroffen, in der Folge der Vandalismus-Attacken – unter anderem Brandstiftung - müssen ein paar der Spielgeräte nun zunächst einmal teilweise abgebaut werden, vor allem aus Sicherheitsgründen ist dies nötig. Wie lange der Ersatz beziehungsweise die Reparatur dauert, ist noch nicht bis ins Detail klar. Geräte wie Rutsche und Klettergerüst, Schaukel und anderes stehen weiter zur Verfügung, der Spielplatz ist einer der beliebtesten in der Stadt. Immer wieder von Vandalismus und illegalem Müll betroffen ist auch der Spielplatz Marienpark.

Von Christine Jacob