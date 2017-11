Delitzscher Oberschüler erforschen Erdgas als Alternative zum Diesel

Delitzsch. „Voll toll“ bis „sehr informativ“: Die Reaktionen der Klasse 8 a der Oberschule Delitzsch Nord zu einer nichtalltäglichen Unterrichtsstunde fielen einhellig aus. Die Schüler im Alter von im Schnitt 14 Jahren zeigten, dass sie sich begeistern lassen. Thorsten Schack, der für die Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH (Mitgas) auch die Bildungsinitiative „Schüler lesen Zeitung“ betreut, hatte es nicht schwer, den Mädchen und Jungen etwas über umweltfreundliche Energien zu vermitteln. Der größte regionale Gasversorger in den neuen Bundesländern beteiligt sich damit am Projekt der Leipziger Volkszeitung und ihrer Regionalausgaben. Das fördert die Lese- und Medienkompetenz von Jugendlichen.

Erdgas ist umweltfreundlicher als Diesel

Schack gab einen leicht verständlichen Einstieg in die Vorteile, die Erdgas bietet. Entstehung – vor etwa 60 Millionen Jahren, im Gegensatz zum Erdöl aus Pflanzenmaterial –, Lagerstätten, die durch den Tafelschwamm veranschaulicht wurden, bis zur Zapfsäule an der Tankstelle: Schack zeichnete den Weg des Erdgases in kurzer Zeit nach. Bevor er zum eigentlich Clou seines Vortrags kam. Für die Jugendlichen ging es raus auf den Schulhof, um seinen Dienstwagen zu sichten – und gleich einmal Probe zu sitzen. „Da war es bequem und warm“, urteilte die 14-jährige Markha noch sichtlich eingenommen. Während die anderen auf dem Schulhof im Nieselregen gezittert hatten, durfte sie hinter dem Steuer hervorluken.

Automobilhersteller liefern Erdgasfahrzeuge inzwischen in Serie

Schack stellte den Wagen als Alternative zu Dieselfahrzeugen vor und ließ die Schüler nach dem Auspuff suchen. Die lernten, den sieht man nicht. Die Abgasanlage geht bei Erdgas-betriebenen Fahrzeugen nach unten weg. Bei der Verbrennung von Methan entsteht Kohlenstoffdioxid und umweltfreundliches Wasser. Viele Automobilhersteller lieferten daher inzwischen Serienmodelle. „Und was machen Sie, wenn das ganze Erdgas aufgebraucht ist?“ Auch darauf wusste der 51-Jährige eine Antwort: Mit Bioerdgas ließen sich die Wagen auch zukünftig betreiben.

Zeitung gestaltet den Unterricht mit

„Sie sind Technik- und Praxisthemen gegenüber aufgeschlossen. Zwei Drittel der Klasse waren sofort dabei, als ich ihnen das Thema vorgeschlagen habe“, sagte Lehrerin Bärbel Otto über ihre Klasse. Die liest seit gestern auch für einen Monat lang Zeitung. Im Rahmen von „Schüler lesen Zeitung“ erhält jeder Schüler täglich eine Lokalausgabe, die in den Unterricht aktuell einbezogen wird.

Von Manuel Niemann