Delitzscher Oberschüler tauschen mit Journalistin die Rolle

Delitzsch. „Für uns Journalisten ist es eine etwas außergewöhnliche Situation, dass wir einmal keine Fragen stellen“, gab LVZ-Redakteurin Christine Jacob gestern unumwunden vor der Klasse 8 a der Oberschule Delitzsch Nord zu. Trotzdem: „Feuer frei!“, forderte sie die 22 Jungen und Mädchen auf, ihr ihre Fragen zum Berufsbild, ihrem Werdegang und zur Zeitung zu stellen.

Tägliches Lesen fördert Medienkompetenz

Die Jugendlichen lesen seit Anfang des Monats die LVZ, weil ihre Klasse am Projekt „Schüler lesen Zeitung“ teilnimmt. Für jeden Schüler gibt es jeden Tag eine Ausgabe. Die Leipziger Volkszeitung und ihre Regionalausgaben wollen damit die Lese- und Medienkompetenz von Jugendlichen fördern. Dazu gehört auch, den jungen Lesern Rede und Antwort zu stehen. Selbst wenn sie wie der 13-jährige Alexander Ohme einen ganzen Katalog an Fragen vorbereitet haben. Geklärt wurde etwa der Aufbau der Zeitung, vom Mantel mit Politik und Wirtschaft, in dem eingehüllt das Lokale steckt. Oder: Was ist ein Aufmacher oder ein Kommentar? Was ist ein Anker? „Das Ding beim Schiff“, sagten die Schüler. Sie lernten: In der Zeitung ist es ein kleiner Text wie dieser am Rand.

Lokaljournalist: Ein Job nah am Menschen

Nicht unkritisch berichtete Jacob von ihrer Berufserfahrung und ihrem Alltag als Lokaljournalistin, aber auch den Sorgen und Nöten von freiberuflichen Kollegen oder davon, dass anderen Ressorts oft nur bleibt, schlechte Nachrichten zu verbreiten. Die Schüler von Lehrerin Bärbel Otto erhielten in einer knappen Stunde, einen Einblick, was es heißt, Lokaljournalist zu sein. Dass das vor allem Arbeit mit und für Menschen ist: Für die es ein Gespür erfordert, aber auch Zeit: „Wer eine geregelte Arbeitszeit von 9 bis 17 Uhr haben möchte, für den ist Journalismus eher nichts“, so Jacob. Manche Dinge seien wenig planbar. Das wurde am praktischen Beispiele erläutert: „Ab morgen ist Samstag wieder Schule.“ Wie sich aus dieser Nachricht Themen und Artikel entwickeln lassen, das wurde nachgespielt. Dass Journalisten auf Tipps und Hinweise angewiesen sind, weil sie nicht alles wissen können, verschwieg die 33-Jährige nicht.

Von Manuel Niemann