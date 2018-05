Delitzsch Abwasser und mehr - Delitzscher Osten bekommt neue Leitungen Gemeinsame Sache machen jetzt Abwasserzweckverband, Stadt Delitzsch, Stadtwerke und Wohnungsgesellschaft. Damit wird der Osten der Stadt zur Großbaustelle.

In der Straße Am Stadtwald wird in Kürze von Abwasser bis Straßenleuchte so ziemlich alles gebaut. Quelle: Wolfgang Sens