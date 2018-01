Delitzscher Paar lebt seit 65 Jahren zusammen

Delitzsch. Ruth und Manfred Hahn aus dem Delitzscher Ortsteil Kertitz sind 65 Jahre verheiratet und begingen gestern das Jubiläum der Eisernen Hochzeit. „Wer meint, in diesen vielen Jahren war alles nur heiter und Sonnenschein, der irrt“, sagte der 85-jährige Manfred. In jeder Ehe gebe es Tage, die gut sind und solche, die nicht so gut sind. Warum die beiden Jubilare miteinander so lange durchgehalten haben, wusste die eiserne Braut genau. Man müsse miteinander respektvoll umgehen und auch mal nachgeben. Wer letzteres wohl öfter in der langen Ehe getan hat, kam ihr auch sofort über die Lippen. „Meist war ich es, er ist Widder!“, sagte sie und lächelte verschmitzt.

Manfred hat nur Augen für seine Ruth

Kennengelernt hat sich das Paar übriges im ehemaligen Karl-Marx-Haus. Dort schwangen die beiden das Tanzbein und wie berichtet wurde, habe Manfred seit dem seine Ruth nie mehr aus dem Blick gelassen. Andere Mädels hätten sich zwar auch um ihn bemüht, doch er habe seit dem nur Augen für seine Ruth.

Mit der Eheschließung im Delitzscher Standesamt vor 65 Jahren gelang dem gebürtigen Kertitzer und der in Rödgen Geborenen quasi eine Punktlandung. Am Tag nach der Unterschrift wurde die erste Tochter Ingrid geboren. Deshalb fiel der Hochzeitstag auch eher spartanisch aus. „Um 8 Uhr mussten wir im Amt sein, es war Glatteis und ich hochschwanger“, erzählte die Jubilarin voller Leidenschaft. An diesem Tag ging es nur um die Urkunde, einen Hochzeitsstrauß gab es nicht. Die kirchliche Eheschließung folgte im März in Schenkenberg. Sie im strahlend weißen Kleid mit langer Schleppe, er im schwarzen Anzug und Zylinder. 1954 sind sie dann in das Haus seiner Eltern in der Schenkenberger Straße 1 gezogen. Vorher schenkten sie ihrer zweiten Tochter Marlies noch das Leben. Sie wurde in Rödgen geboren.

Wohnen bis heute im Elternhaus

Im Haus in Kertitz lebt das Paar noch heute. Mittlerweile haben sie die Bewirtschaftung ihrer Ranch, wie sie sagen, komplett heruntergefahren. Früher gab es Hühner, Gänse, auch Ziegen und Schweine. Nichts mehr davon gibt es heute auf dem Hof. Der frühere Rassengeflügelzüchter Manfred hat sich auch gänzlich von seinem Federvieh getrennt. „Wir haben weder Hund noch Katze“, bemerkte Ehefrau Ruth.

Manfred Hahn arbeitete 45 Jahre im Delitzscher Bahnwerk, war Obermeister und auch „verdienter Eisenbahner des Volkes“. Sie kümmerte sich um die Familie und leitete nebenbei die Poststelle des Dorfes.

Am Wochenende wird im Marktrestaurant gefeiert, einschließlich der vier Enkel und sechs Urenkel.

Von Ditmar Wohlgemuth