Delitzscher Paar seit 60 Jahren verheiratet

Delitzsch. „1958 war unser Jahr. Es war ein ganz besonderes.“ Schnell klärte Elfriede Brose auf, warum sie es als ein solches noch heute empfindet. „Wir haben 1958 geheiratet, in dem Jahr ist unser älteste Sohn geboren und wir haben mit dem Bau unseres Hauses begonnen.“ Gestern feierten Elfriede und Manfred Brose ihre diamantene Hochzeit. Auf den Tag genau vor 60 Jahren gaben sie sich im Zschortauer Standesamt und in der dortigen Kirche das Ja-Wort. Seit sechs Jahrzehnten sind die ehemalige Sparkassenmitarbeiterin und der studierte Ingenieur für Verfahrenstechnik ein Ehepaar.

Auf der Tanzfläche hat es gefunkt

Kennengelernt haben sich die beiden, fast schon traditionell für jene Zeit, auf der Tanzfläche. „Die war damals noch in der Parkgaststätte am Schützenplatz“, erinnerte sich der 82-jährige, in Delitzsch geborene Manfred Brose ganz genau. Auch daran, dass wenig später viele in das frühere Karl-Marx-Haus wechselten. Heute steht dort das Bürgerhaus. Im Jahr 1959 wurde Sohn Uwe geboren. Während Manfred Brose zunächst in der Filmfabrik in Wolfen als Betriebsingenieur arbeitete, dann aber 1984 nach Delitzsch zu Delicia wechselte, beriet seine Frau 40 Jahre lang Kunden in Geldangelegenheiten in einer Zschortauer, dann in einer Delitzscher Geschäftsstelle. Da sich Ehemann Manfred beruflich auch mit Bauvorhaben in den jeweiligen Betrieben beschäftigen musste, war es für das Paar nahezu selbstverständlich in der Adolf-Münze-Straße das eigene Heim mit eigenen Händen zu errichten. Mittlerweile hat Sohn Andreas Haus und Garten übernommen.

Das Paar bewohnt seit zwei Jahren eine 80-Quadratmeter-Wohnung in der Marienstraße, im Karree der ehemaligen Limonadenfabrik in Delitzsch. Für einen Umzug hatte sich das Paar klare Prämissen gesetzt: Die Wohnung sollte zentrumsnah liegen, über einen Fahrstuhl erreichbar sein und viel Licht und Sonne bieten. Nahezu alles hat sich erfüllt. „Vielleicht ein bisschen mehr Sonne hätte ich mir gewünscht“, sagte Elfriede Brose und schien aber dennoch nicht unzufrieden. Warum ihre Ehe seit so langer Zeit hält, führt die 81-Jährige vor allem auf eins zurück: Wir unternehmen sehr viel gemeinsam. Reisen ist eine Leidenschaft des Paares. Ende Januar sind sie wieder unterwegs. Mit dem Schiff im Persischen Golf. Es ist die 14 Tour, die übers Wasser führt.

Am Sonnabend wird ganz in Familie gefeiert. Alle haben zugesagt. Dann sind auch die drei Enkel und fünf Urenkel dabei.

Von Ditmar Wohlgemuth