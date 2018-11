Delitzsch

Die Delitzscher Polizei hat einen gestohlenen Radlader wiedergefunden. Mitarbeiter einer Baufirma mussten am Dienstagmorgen gegen 7.10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße/Beerendorfer Straße feststellen, dass der Radlader, der am Tag zuvor gegen 16 Uhr ordnungsgemäß und verschlossen abgestellt wurde, verschwunden war. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen vor Ort auf und schrieb das Baufahrzeug zur Fahndung aus. Und tatsächlich entdeckte dann eine Polizeistreife in einem Garagenkomplex im Delitzscher Ortsteil Benndorf den Radlader. Wie die Polizei mitteilte, war die Scheibe des Fahrzeuges eingeschlagen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder vielleicht auch gesehen haben, wie der Radlader von Delitzsch nach Benndorf bewegt wurde, werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von lvz