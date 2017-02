DELITZSCH. Dass Legida, das rechtspopulistische Bündnis, nun seit einiger Zeit nicht mehr durch Leipzig läuft, hat positive Effekte auf die Region. So habe die Delitzscher Polizei inzwischen weniger Einsätze in der Messestadt zu absolvieren, bestätigte Revierleiter Klaus-Dieter Kabelitz. Zuletzt waren Einsatzkräfte aus den Landrevieren immer wieder zur Absicherung der Demonstrationen, aber auch für andere Aufgaben nach Leipzig abgezogen worden und unterstützten dort die Kollegen. Nun fällt das weg. Und so erklärt sich laut dem Revierleiter auch, dass etliche Delitzscher momentan eine verstärkte Polizeipräsenz beobachtet haben wollen. Aber ist wirklich mehr Polizei in der Loberstadt unterwegs? Dazu gibt es ein klares „Jein“ vom Polizeichef.

Weniger Einsätze in Leipzig, mehr Präsenz in Delitzsch

Ziel sei es für ihn schon immer gewesen, deutlich Präsenz in der Fläche zu zeigen – zum Beispiel mit den Bürgerpolizisten, die als direkter Ansprechpartner vor Ort dienen sollen. „Ich lege Wert darauf, dass die Polizei auch draußen ist“, betont der Revierleiter. Mit ihm ist 2013, als er den Posten als Revierleiter übernommen hat, auch die Tendenz nach Delitzsch gezogen, dass der Bürger nicht nur den Weg zum Revier finden muss, sondern die Beamten jederzeit auf Achse sind und so den Leuten begegnen. Klar sei natürlich, dass die auffälligen Polizeimobile immer ins Auge stechen. „Das subjektive Empfinden mancher Bürger, dass wir nun verstärkt unterwegs sind, kann auch mit der Vogelgrippe und Einsätzen in deren Zusammenhang zu tun haben“, so Kabelitz.

Ansonsten sei die polizeiliche Lage im Revierbereich Delitzsch stabil, ein Aufstocken der bisherigen Personalstärke nicht vorgesehen und auch nicht mehr Einsatzkräfte als all die Jahre zuvor vorhanden. „Wir sind ganz normal aufgestellt“, sagt der Polizeichef. Alle Revierbereiche zusammen genommen, verfügt Delitzsch über mehr als 80 Beamte. Rund um die Uhr ist die Polizei besetzt und jemand da, folglich sind auch rund um die Uhr Funkstreifenwagen in Delitzsch und Umgebung unterwegs. Zu deren genauer Zahl will sich der Revierleiter aber aus taktischen Gründen nicht äußern.

Von Christine Jacob