Delitzsch

Das Delitzscher Polizeirevier hat einen neuen Leiter. Allerdings zunächst nur kommissarisch. Micha Zita (54) übernimmt vorerst den Chefposten von Klaus-Dieter Kabelitz. Der 61-Jährige verabschiedete sich am Freitag nach 43 Dienstjahren in den Ruhestand, das Revier Delitzsch hatte er seit 2013 geleitet.

Ruhestand fällt schwer

Dienstlich wie auch privat habe sein Leben einer Sinuskurve mit ständigem Auf und Ab geglichen, so Kabelitz. „Auch ich komme an einen Punkt, wo ich einfach mal die Füße hochlegen möchte“, sagte der 61-Jährige, „das mit dem Ruhestand will mir trotzdem noch nicht so richtig in den Kopf.“ Mit Micha Zita sei aber, wenn es vermutlich auch erstmal vorübergehend ist, ein guter Nachfolger gefunden. Wie lange die Phase der kommissarischen Revierleitung dauern wird, ist derzeit noch nicht geklärt. Der 54-jährige Micha Zita aus Zweenfurth bei Borsdorf ist seit einem Jahr als Kriminalist im Delitzscher Revier tätig. Der Familienvater ist gelernter Installateur und kam 1987 zur Polizei, kann sich keinen besseren Beruf vorstellen. „Das Revier hat einen guten Ruf“, sagt Zita, „und so soll es auch bleiben.“ Die Bürger könnten sich darauf verlassen, dass sie trotz Führungswechsel das Revier und seine Angebote weiter so wahrnehmen können wie gewohnt. Dafür ist dem Beamten unter anderem wichtig, möglichst zeitig mit seinem Job zu beginnen – Zita ist meist schon halb sechs morgens an seinem Schreibtisch anzutreffen.

Von Christine Jacob