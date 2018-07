Delitzsch

Dies- und jenseits der Fahrradgabel stellen Radler im Revierbereich der Delitzscher Polizei eine besondere Herausforderung dar. Nicht nur, dass die Loberstadt eine Hochburg des Fahrraddiebstahls zu sein scheint und immer wieder Räder verschwinden, auch die Pedalritter selbst machen immer wieder Schwierigkeiten.

Radfahrer rollen nach Lust und Laune

Schon zu Beginn seiner Arbeitszeit in Delitzsch vor gut fünf Jahren sei ihm aufgefallen, dass Delitzscher Radler ihre eigenen Gesetze zu haben scheinen, so Revierleiter Klaus Kabelitz. Die Unfallentwicklung sei in Delitzsch ein ständiger Bestandteil der polizeilichen Arbeit und erfordere ein hohes Arbeitsvolumen, die Radfahrer würden dabei in der Stadt eine besondere Rolle spielen. Radfahrer in Delitzsch würden meist die falsche Fahrbahnseite oder den Gehweg benutzen und so Unfälle provozieren. Durch die hohen Geschwindigkeiten, die teilweise durch E-Bikes entstanden, sei es immer wieder auch zu Unfällen in den Unterführungen gekommen. Positiv hätten sich die Maßnahmen zum Beispiel in der Unterführung Beerendorfer Straße ausgewirkt. Dort hat man die eigens markierte Fahrradspur wiederum in eine Spur zum Hinab- und eine Spur zum Hinauffahren unterteilt. Seitdem habe es dort keine Unfälle mehr gegeben, so der Revierleiter. Im Herbst 2016 hatte es mehrere Zusammenstöße zwischen Radfahrern unter den Bahngleisen gegeben.

Von Christine Jacob