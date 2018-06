Delitzsch

Kindergartenfeste gibt es dieser Tage einige. Dass die Diakonie-Kita „Zum Regenbogen“ jetzt ein solches und zugleich den 25. Geburtstag der Einrichtung feiern konnte, ist etwas Besonderes. Eigentlich sollte die Kita in der Gellertstraße im Delitzscher Norden geschlossen werden, überraschend wurde im vergangenen Jahr doch noch eine Sanierung beschlossen. Passend zur Gesamtsituation stand das Fest unter dem Motto „Arche Noah“. Gerettet ist auch die Kita: „Wir sind froh, dass wir noch älter werden dürfen“, sagt Kita-Leiterin Beate Gehlauf.

Warten auf Ausschreibung

Allerdings haben die Bauarbeiten noch immer nicht begonnen. Auch die Hoffnung auf Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte erfüllt sich insofern nicht, dass wohl nur die spätere Hälfte 2018 gehalten werden kann. Voraussichtlich soll nun im Oktober mit den Baumaßnahmen im laufenden Betrieb begonnen werden. Die Ausschreibungen gehen in diesen Tagen raus, so Schulverwaltungs-, Sozial- und Kulturamtsleiter Oliver Genzel. Man könne nun nur hoffen, dass sich ausreichend Firmen finden. Oftmals gelingt es Kommunen nicht, genügend Firmen zu finden und so kommt es zu Terminverzögerungen oder die Preise für die Maßnahmen steigen gegenüber den Kostenschätzungen deutlich an. Die geschätzten Kosten für die Sanierung des Regenbogen-Hauses belaufen sich auf etwa 1,92 Millionen Euro. Die Sanierung soll in mehreren Bauabschnitten und damit möglichst verträglich für die kleinen Bewohner realisiert werden. Nach der Sanierung sollen 45 neue Krippenplätze und elf neue Kindergartenplätze entstanden sein.

Von Christine Jacob