Delitzscher Revierleiter geht in Rente

Delitzsch Verabschiedung - Delitzscher Revierleiter geht in Rente Klaus Kabelitz, Leiter des Delitzscher Polizeireviers, geht an diesem Freitag in den Ruhestand. „Nun endgültig“, wie er sagt, und blickt auf ein bewegtes Berufsleben.

Klaus-Dieter Kabelitz, Revierleiter der Polizei in Delitzsch zeigt sich kurz vor seinem Abschied in die Rente auf der Schillerbrücke in Delitzsch. Quelle: Alexander Prautzsch