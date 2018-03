Delitzscher Schlossfassade wird fleckig

Delitzsch. Kaum hat man mehr als zwei Jahrzehnte auf dem Buckel, nagt der Zahn der Zeit immer bissiger. Gerade beim aktuellen Niesel- und Regenwetter zeigen sich an der Fassade des Delitzscher Barockschlosses deutliche Spuren und Verfärbungen – vor allem am Turm und von der Schlosspromenade aus zu sehen. Muss da bald was passieren?

Fassade nicht so wichtig

Nein, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Vordergründig sollen Gelder, die etwa der Kulturraum Leipziger Raum für das Haus zur Verfügung stellt, nicht ins Äußere fließen. Zunächst einmal gelte es, sich um die Infrastruktur zu kümmern. So ist kürzlich in einem Büro ein Stück Decke abgebrochen. In mehreren Schichten musste das Stück mit einigem Aufwand wieder angebracht werden. „Daran sieht man, dass erstmal innen eine Menge Arbeit zu tun ist“, so der OBM. Projekte wie die Heizungssanierung oder kürzlich die Einrichtung eines WLAN-Hotspots für die Öffentlichkeit seien wichtiger. „Wenn das innen alles mal durch ist, kann man an die Fassade denken“, so Wilde. Kosten in Höhe von 200 000 Euro aufwärts seien garantiert damit verbunden. Die Prioritäten lägen aber bei Kitas und Schulen.

Von Christine Jacob