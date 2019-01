Delitzsch

Bald wird es ein Jahr her sein, dass im Delitzscher Schlosskeller die Lichter ausgingen. Am 31. Januar 2018 gab es dort mit einem Konzert des Delitzschers Stefan Kademann die letzte Veranstaltung. Noch immer hat sich kein neuer Betreiber gefunden.

Kooperationspartner kündigten

Nachdem der bisherige Betreiber Rico Eichler gekündigt hatte, um sich voll auf sein Restaurant „Zur Schloßwache“ und die Eventgastronomie zu konzentrieren, und wenig später auch sein Kooperationspartner Heimatverein für den Keller die Segel streichen musste, war es der Stadtverwaltung trotz mehrfacher Ausschreibungen nicht gelungen, einen neuen Betreiber zu finden. Eichler hatte den Schlosskeller seit 2011 geprägt.

Mehrere Gespräche

„Es hat aber mehrere Gespräche mit möglichen Interessenten gegeben“, berichtet Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Zur Betreibung konnte sich allerdings niemand durchringen. Das sei unter anderem der allgemein eher angespannten Situation in der Gastronomie geschuldet und verständlich, so Wilde. Ein Problem sei dabei auch, dass noch bis 2021 nur mit Gemeinnützigkeit eine Übernahme möglich ist – dafür hatte im alten Vertrag der Heimatverein gesorgt. Darum kann die Stadt auch nach wie vor nicht selbst der Betreiber des Veranstaltungskellers sein. Weil die Sanierung des Schlosskellers mit öffentlichen Mitteln für den Gemeinbedarf gefördert wurde, muss der neue Betreiber gemeinnützig tätig sein wie zum Beispiel ein Verein, der so die Betreibung ermöglicht. Der neue Betreiber könnte über 240 Quadratmeter Nutzfläche verfügen. Einen Schankraum, einen Küchenbereich, Technikraum und Personal- und Gästetoiletten sind im Mietumfang enthalten. Das Barockschloss besuchen jährlich um die 20 000 Gäste, zudem finden etwa 200 Trauungen im Standesamt im Schloss statt, was nach ausreichend Kundenstrom klingt.

Ideen gefragt

Findet sich wieder kein neuer Betreiber, will die Stadtverwaltung laut Oberbürgermeister auch Alternativen prüfen, um den Keller nicht vollkommen verwaisen zu lassen. So könnten die Räume auch im Rahmen der museumspädagogischen Angebote genutzt werden, weitere Lösungen seien denkbar.

Von Christine Jacob