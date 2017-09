Delitzscher Schüler sind schon im Wahlfieber

Delitzsch. Am Freitag fand in mehreren Städten des Landkreises Nordsachsen die Jugendwahl U18 statt. Dabei waren die Jugendlichen wie bei der Bundestagswahl am 24. September aufgefordert, ihre Stimme einer der nominierten Parteien zu geben. In Delitzsch konnten sie an den beiden Oberschulen, im Jugendcafé Quo Vadis und im Berufsschulzentrum an die Wahlurne treten.

Schüler finden Idee gut

Im Berufschulzentrum erhielten rund 250 Schüler eine Wahlbenachrichtigung. Lara Ebert, Felix Lausmann und Vincent Schönfeld vom Wirtschaftsgymnasium sind drei davon. Sie finden die Idee gut, denn Jugendliche wüssten meist wenig über die Wahl, sagt der 17-jährige Vincent. „Beim nächsten Mal sind wir Erstwähler, so wissen wir jetzt, wie es läuft“, ergänzt die gleichaltrige Lara.

In der Vorbereitung auf diesen Tag ist am Berufschulzentrum das Thema Jugendwahl in den Unterricht integriert worden. So habe das Gymnasium zwei Projekttage durchgeführt, wo über die Parteien, ihre Wahlziele oder Manipulation von Wahlen gesprochen worden sei, berichtet René Jähne, der sozialpädagogische Betreuer der Schule. Im fächerübergreifenden Unterricht wurden Wahlurnen gebaut.

Wahlparty im Yoz

Am Freitagabend steigt dann im Jugendhaus Yoz eine Wahlpartie. Dort werden auch die Stimmen ausgezählt. Dazu sind alle U18-Wähler eingeladen. Organisiert wurde die Wahl von den Delitzscher Jugendsozialarbeitern in den Schulen und Jugendeinrichtungen in der Stadt.

In eigener Sache: Sobald die Wahlergebnisse feststehen, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle.

Von Thomas Steingen