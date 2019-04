Delitzsch

Sie wollen ihre Stadt und ihren Notendruchschnitt verbessern. Die Schüler der 9 b der Artur-Becker-Oberschule (Abos) nehmen dazu am Wettbewerb „Beste Neunte“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig teil. Neben dem sozialen Engagement zählt auch noch der Notendurchschnitt und die Teamfähigkeit der Klasse.

Von 2,6 auf 2,4 verbessert

Unter dem Motto „ Delitzsch wird aufgeräumt“ gingen die 25 Schüler nach Unterrichtsschluss und kurz vor den Osterferien noch einmal an die Arbeit. Von der Uferstraße aus sammelten sich die Jugendlichen in Richtung Loberaue durch die nicht gerade erfreulichen Hinterlassenschaften der Delitzscher.

„Ich hoffe, dass die Aktion eine Vorbildfunktion hat“, sagte Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos), der vorbeischaute und die Schüler moralisch unterstützte. „Ich finde es toll, dass es junge Menschen gibt, die ihre Stadt schön halten und verschönern wollen.“ Und eventuell hinterlasse die Sammelaktion auch eine tiefere Wirkung, so dass in Zukunft weniger Müll einfach in der Natur entsorgt wird, sagte Schöne.

„Es schweißt uns zusammen“, erklärte Lehrerin Anka Dressler. Denn Ziel des Wettbewerbs sei auch, dass die teilnehmenden Klassen ihre Sozialkompetenz stärken und damit ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt erhöhen. Ebenso wichtig ist aber auch der Notenschnitt jeder Klasse. Bewertet wird dabei die Veränderung des Durchschnittes vom Abschlusszeugnis der 8. Klasse hin zum Notendurchschnitt des Halbjahreszeugnisses der 9. Klasse. Die 9 b hat sich in dem Zeitraum von 2,6 auf 2,4 verbessert, berichtete Dressler.

Zieleinlauf ist Mitte Juni

Am Ende könnte der Erfolg weiter versüßt werden: Denn auf die Sieger wartet eine Prämie in Höhe von 1200 Euro für die Klassenkasse. Die zweit- beziehungsweise drittplatzierten Klassen können sich immerhin über 900 und 600 Euro freuen. Es sei sicher ein weiterer Anreiz, soll aber auch zeigen, „dass nicht alles aus dem Portemonnaie der Eltern, sondern auch aus anderen Quellen kommen kann“, sagte Dressler.

Konkurrenz bekommen die Schüler nicht nur von Oberschulen und Gymnasien aus dem Landkreis Nordsachsen, der Stadt und dem Landkreis Leipzig, sondern sogar aus dem eigenem Haus. Denn auch andere Abos-Klassen wollen die beste Neunte werden. Die Schüler der 9 a pflanzten so beispielsweise Bäume. Wer den Wettbewerb für sich entscheiden konnte, wird am 19. Juni verkündet.

Von Mathias Schönknecht