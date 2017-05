Delitzsch. Der 27. Mai 1992 war ein Freitag, damals direkt nach dem Männertag. Ulrich Koch hat ihn gut in Erinnerung, weil das der Tag war, an dem er seine Firma eröffnete. Seit jenem Tag vertreibt er Schwimmbäder und die Technik, diese zu betreiben. Zunächst in Quedlinburg, später auch in Delitzsch, wo er bis 1987 wohnte. Koch hatte zuvor mit Sauerstoff zur Therapie nach Ardenne gehandelt, für diesen gab es einen Gebietsschutz. Weshalb er zunächst dem damaligen Wohnort seiner Eltern treu blieb, als er den Tipp bekam, in den Handel mit Schwimmbädern einzusteigen.

Lukrativer Markt

Der war in den 1990er-Jahren mehr als lukrativ: Es herrschte Nachholbedarf. Einfache Stahlwandbecken zum Aufstellen wurden zum Selbstläufer. Koch schätzt, er hat um die 2000 Stück davon verkauft. Diese Goldgräberstimmung ist gewichen, der Verkauf von Stahlwandbecken ging zurück, hinzu trat die Konkurrenz von Baumärkten und Internetbestellungen. „Den klassischen Poolverkäufer, der aus der Garage verkauft, gibt es nicht mehr“, schmunzelt Koch.

Individuelle Gestaltung

Auf dem umkämpften Markt hat er dennoch eine Nische für sich gefunden: Er setzt auf hochwertige Qualität bis hin zum Zubehör, das sich so mitunter eben nicht im Internet finden lasse. Statt Stahlwandbecken in Einheitsgrößen fertigt er inzwischen individuell gestaltete Pools. Vor Ort wird deren gewebeverstärkte Folie verschweißt – je nach den Wünschen des Kunden. Das besorgt die Poolservice GbR, die 1995 gegründet wurde. Ursprünglich um dem Wunsch nachzukommen, Pools etwa nach dem Winter wieder flott zu machen, baut diese inzwischen die Sonderanfertigungen. Seit 2001 gibt es die UK Schwimmbadtechnik-Filiale in Delitzsch. Koch sagt zum Standort in der Leipziger Straße, dass er ihn sicher auch mit dem Gedanken eröffnet habe, um wieder hierher zu kommen. „Ich werde 62. In zehn Jahren fahre ich bestimmt nicht mehr alle zwei Tage nach Quedlinburg.“ Inzwischen wohnt er in Pohritzsch.

Von Manuel Niemann