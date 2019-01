Delitzsch

Rainer Pfeiffer mag es, mit seinem Hobby Scherze zu machen. „Ich hatte immer schon einen Vogel“, sagt der 75-Jährige. Und der Spruch „Mein Hobby ist die Vögelei“, hat schon ein paar Damen erschrocken aufblicken lassen. Doch so ist es nun einmal. Der Delitzscher Rentner hat mehr als einen Vogel.

Fasziniert schon als Kind

30 Zuchttiere. Aras, Wellensittiche, Graupapageien, Kakadus ... „Von Australien bis China habe ich Exemplare“, schwärmt Rainer Pfeiffer über die breite Palette an eigentlichen Ursprungsländern der hier gezüchteten Tiere. Es herrscht ein fröhliches Tschilpen im Garten der Pfeiffers. Unter Mittag aber ist Ruhe, da sind die Tiere in der Regel drinnen, erst recht im heißen Sommer des vergangenen Jahres. Seit mehr als 50 Jahren schon züchtet Rainer Pfeiffer, hat mit ein paar Wellensittichen im Hühnerzwinger der Schwiegereltern in Krostitz angefangen. Einen Vogel aber habe er schon als kleiner Junge gehabt, sagt er. Da kaufte er sich einen Stieglitz. Einfach, weil ihn Vögel faszinierten und er unbedingt einen besitzen wollte. Rainer Pfeiffer wollte einfach alles über die Tiere wissen, sich belesen und durch Beobachten lernen. Heute ist er längst ein Profi.

Vogelbörse in Delitzsch: Liebhaber treffen sich zum Fachsimpeln und Verkaufen Quelle: Christine Jacob

Einiges an Arbeit bereite das Hobby schon. „Jeden Tag so eine Stunde muss man einplanen“, erzählt Pfeiffer. Doch seit er vor einem viertel Jahr das Friseur- und Kosmetikgeschäft, das er mit Ehefrau Karla führte, an einen jungen Nachfolger übergeben hat, hat Rainer Pfeiffer ja auch mehr Zeit für sein Hobby. Zeit, die man heute als Züchter vor allem für die Bürokratie brauche, kritisiert der Delitzscher. „Jedes bisschen muss dokumentiert werden“, erzählt Rainer Pfeiffer. Zu vielen Angelegenheiten gibt es teils sehr strenge Auflagen. Das und die hohen beruflichen Belastungen junger Leute seien auch Gründe, warum das Hobby beziehungsweise Vereine immer weniger Anhänger finden würden. Rainer Pfeiffer engagiert sich im Verein der Delitzscher Vogelliebhaber. Wo es zu DDR-Zeiten mal mehr als 50 Mitglieder gab, ist es heute noch ein gutes Dutzend, von dem aber nur noch acht Vögel halten würden. Brachte ein Ara zu DDR-Zeiten schon mal 12 000 Mark, sind es heute vielleicht noch 600 Euro. Vieles hat sich geändert. Nicht alles zum Besten. Dennoch: Einmal monatlich organisieren die Pfeiffers die Delitzscher Vogelbörse mit. Immer am ersten Samstag wird in einer alten Halle auf dem einstigen Selders-Gelände von Ara bis Zebrafink alles gehandelt, was Federn hat und dazu aber auch so manches andere Kleintier verkauft.

Von Christine Jacob