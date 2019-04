Delitzsch

Überraschung für die Eltern, kreative Runde, gutes Essen und guter Zweck. Das alles vereinte die Aktion, wegen der die Wackelzahn-Gruppe der Stadt-Kita Sonnenschein an der Delitzscher Schlosswache zu Besuch war. Die Sechsjährigen hatten ihre Mission: Weiße Eier bunt machen. 60 Stück hatte Wirt Rico Eichler am Vortag mit einer Spezialpumpe ausgepustet. Ein Ritual, das er schon seit zehn Jahren zelebriert. Aus dem Eier-Inhalt brät er Bauern-Omeletts, die er seinen Gästen serviert. „Die Hälfte des Erlöses geht an den Kita-Förderverein.“

Zur Galerie Die große Gruppe aus der Sonnenschein-Kindertagesstätte darf an der Delitzscher Schlosswache Ostereier bunt bemalen.

Bunte Eierei

Jeweils die größten Kinder aus der Kindertagesstätte dürfen jedes Jahr die leeren Eier bemalen und nach Hause mitnehmen. „Ich brauche noch ganz dringend gelb“, ging der Ruf in die Runde. Otto verzierte sein Ei, das er für die Mama vorsah, außerdem mit Grün und Rot. Nele wollte ihr himmelblaues Exemplar dem Papa schenken. Erzieherin Bärbel Wenzel und Schlosswachen-Mitarbeiterin Claudia Heckel halfen. Schließlich sind Farben manchmal arg flutschig. Und dann ist da noch die Wackelei der Eier, die fürs Bemalen Halt auf den Schaschlikstäbchen gefunden haben. Aber am Ende war’s geschafft: ob gepunktet, gestreift oder farbverlaufen trockneten 60 Eier-Exemplare auf Kartons gespießt dem Osterfest entgegen.

Von Heike Liesaus