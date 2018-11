Delitzsch

Der Betrieb in der Delitzscher Sparda-Bank in der Eilenburger Straße kann vorerst mit Einschränkungen fortgeführt werden. In der Bank waren in der Nacht zu Mittwoch die beiden Geldautomaten aus der Wand gezogen worden. Ein Kunde hatte die Tat am frühen Morgen bemerkt, die Polizei sperrte die Bank im Rahmen ihrer Ermittlungen ab und die Filiale blieb am Mittwoch zunächst geschlossen.

Ermittler arbeiten weiter

Am Donnerstag konnte die Filiale wieder öffnen. Die beschädigten Geldautomaten sind mit Planen abgedeckt und noch kein Ersatz eingetroffen. Die Ermittler der Polizei waren am Donnerstagmorgen erneut vor Ort und sicherten Spuren, parallel dazu konnten Kunden aber ihren sonstigen Bankgeschäften nachgehen. Nach wie vor nicht bekannt ist, ob und wie viel Geld der oder die Täter erbeuteten. Während der laufenden Ermittlungen werden dazu keine Angaben gemacht, auch das Bank-Unternehmen selbst schweigt dazu.

Betrieb mit Einschränkungen

Die Kunden der Bank können nun seit Donnerstag wenigstens die Terminals für Überweisungen und zum Ausdrucken von Kontoauszügen nutzen und müssen nicht auf andere Banken ausweichen. Zum Abheben von Geld sind in Delitzsch fußläufig weitere Banken zu erreichen, in einigen Supermärkten kann ebenfalls Geld abgehoben werden. Infos zu Standorten und Online-Banking der Sparda gibt es auf deren Homepage unter www.sparda-b.de im Internet.

Von Christine Jacob