Delitzsch

Abgesperrte Bereiche in einer öffentlichen Bibliothek? Exklusive Leserechte werden gerade in der Delitzscher Stadtbibliothek vorbereitet. Vom 20. Juni bis zum 16. August nimmt die Alte Lateinschule erstmals am Buchsommer Sachsen teil. Erst nach Abschluss der Aktion stehen die Werke den anderen Bibliotheksnutzern zur Verfügung.

Freizeitspaß im Vordergrund

Angesprochen vom Leseclubprojekt des Deutschen Bibliotheksverbandes sind Kinder zwischen 10 und 16 Jahren. Unter dem Motto „Beim Lesen tauch‘ ich ab“ steht das freiwillige und freizeitbetonte Lesen während der Sommerferien. Bibliotheksleiterin Anett Hacker, die seit ihrem Beginn in Delitzsch vor zwei Jahren besonderen Wert auf die Arbeit für und mit Kindern legt, hat den Buchsommer an den Lober geholt. Die Regeln sind einfach: Wer mindestens drei Bücher aus der großen Auswahl vorgegebener Titel liest, darüber in einem lockeren Gespräch mit Bibliotheksmitarbeitern Auskunft gibt und sich die erfolgreiche Lektüre in einem Leselogbuch bestätigen lässt, erhält auf der Abschlussveranstaltung ein Zertifikat. Im Deutschunterricht kann die Teilnahme am Buchsommer entsprechend gewürdigt werden. Die Teilnahme am Buchsommer ist kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft in der Bibliothek gebunden.

Von Christine Jacob