Delitzsch. Der digitale Wandel macht auch vor der Stadtbibliothek Alte Lateinschule keinen Halt. Ab 7. Juli kann dort online ausgeliehen werden. Möglich macht das das Verbundportal Onleihe Leipziger Raum. Das Ausleihen dort ähnelt dem Einkaufen im Internet: Man wählt aus, packt Titel in seinen „Einkaufwagen“ und meldet sich mit seinen Nutzerdaten an. Schon im nächsten Augenblick werden die Dateien heruntergeladen und können auf ein beliebiges Endgerät aufgespielt werden. Der Clou: Bibliothekskunden brauchen hierfür nichts als ihren Benutzerausweis. Weitere Kosten, zusätzlich zu den Jahresgebühren, haben sie nicht.

Zugang zu 8000 Büchern, Videos und Audiodateien

Mit der Onleihe bekommen sie Zugang zu circa 8000 Büchern, Hörbüchern, Musiktiteln und Videos, aber auch zu Zeitschriften und Zeitungen in digitaler Form. Die Auswahl reicht von Nachrichten- bis Special-Interest-Magazinen, Klassikern und aktuellen Buch-Bestsellern bis zur Kinder- und Jugendliteratur. „Ich denke, da ist für alle etwas dabei“, ist sich Anett Hacker, die Leiterin der Stadtbibliothek, sicher. Die Titel können rund um die Uhr ausgeliehen werden, ganz bequem von zuhause aus. Läuft die Leihfrist zwischen drei Stunden (Tageszeitungen) und drei Wochen (E-Books) ab, lassen sich die Dateien nicht mehr öffnen.

Einführungsveranstaltung zum Start

Zum Start der Onleihe gibt es am Freitag, den 7. Juli, um 15.30 Uhr eine Einführung in der Bibliothek. Dort werden auch Broschüren ausgegeben, die das Ausleihen erklären. Notwendig ist hierfür eine Internetverbindung und eine Nutzerkennung, die Adobe ID, ansonsten lassen sich die kopiergeschützten Dateien nicht öffnen. Sie lässt sich mit dem kostenfreien Programm Adobe Digital Editions erstellen. Zudem sei zukünftig geplant, so Hacker, auch E-Book-Reader zu verleihen.

Von Manuel Niemann