Delitzscher Stadtbibliothek zeigt wieder „Kunst im Treppenhaus“

Delitzsch. Noch bis zum 17. November sind sie zu sehen: Leuchtend bunte Impressionen mal vom Balkon aus erspäht, mal Motive in der Fantasie zusammengesetzt und dann mit Acryl-, Aquarell-, Öl- oder Pastellfarben festgehalten. Aus Elena Umarovs Bildern strahlt Lebendigkeit und ein optimistischer Blick auf das Leben. Ihre Ausstellung ist die zweite der Reihe „Kunst im Treppenhaus“. Die Bibliothek Alte Lateinschule wertet damit nicht nur die Zugänge zu ihren Bücherschätzen auf, sondern gibt Künstlern aus der Region die Möglichkeit, ihre Arbeiten auszustellen und auch zu verkaufen. Das kommt bei den Gästen an, verrät Bibliotheksleiterin Anett Hacker.

Ausstellung zeigt 50 Werke in Acryl, Aquarell, Öl und Pastell

Am Freitagnachmittag eröffnete sie mit Umarov deren Ausstellung, die rund 50 Werke irgendwo zwischen Expressionismus und knalliger Pop-Art fasst. Umarov wurde 1960 im heutigen Sankt Petersburg geboren, studierte Buchhandel und kam 1997 nach Deutschland. Zunächst lebte sie 15 Jahre in Nordrhein-Westfahlen, die Liebe führte sie dann in die Nähe von Delitzsch. Dort entdeckte die Kosmetikerin auch ihr Hobby neu: „Schon als Kind habe ich viel gezeichnet und war stolz, wenn Bilder von mir in Jubiläumszeitschriften erschienen sind“, sagt sie.

Von Manuel Niemann