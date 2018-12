Delitzsch

Die Straßenlaterne hält die Stadtmauer. Darüber schmunzeln sie sogar im Rathaus. Was anderes als Galgenhumor bleibt ja auch nicht. Denn: Die Delitzscher Stadtmauer droht umzustürzen. Die Gefahr kann nicht hingenommen werden.

Verfall lange beobachtet

Das hat die Stadtverwaltung nach Untersuchung durch einen Statiker nun dazu veranlasst, die Mauergasse zwischen der Leipziger Straße und der Badergasse voll für den Verkehr zu sperren. Seit Dienstagnachmittag geht dort nichts mehr, weder Fußgänger noch Autofahrer dürfen den Bereich nutzen, entsprechende Hinweisschilder sind aufgestellt.

Indikator Straßenlaterne

Wirklich überraschend dürfte der verfall der Mauer nicht kommen. Anwohner hatten schon in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass sich genau dieses Mauerstück an der Leipziger Straße immer weiter neigen würde. Immer näher rückte das einige Meter lange Teilstück in den vergangenen Jahren an die Straßenlaterne heran, nun aber steht die Mauer direkt an der Laterne. Man habe die Mauer in diesem Bereich wegen ihrer Neigung immer unter Beobachtung gehabt, bestätigt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Die Straßenlaterne war stets ein guter Indikator für den Stand der Mauer. Als diese Laterne nun immer weiter von den Ziegeln touchiert und schließlich erreicht wurde, beauftragte die Stadtverwaltung einen Statiker mit Untersuchungen. Der kam schnell zu dem Schluss, dass sich die Mauer so weit geneigt hat, dass die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Fußgänger nicht mehr gewährleistet werden kann. „Die Mauer ist etwa vier Meter hoch, also ungefähr so breit wie die Straße“, erklärt Manfred Wilde weiter „wenn diese umfallen würde, wäre die Straße überschüttet, das kann man einfach nicht riskieren.“ Voraussichtlich bis Ende Januar bleibt die Mauergasse in dem Bereich für den Verkehr und Fußgänger gesperrt, die Einbahnstraßenregelung soll aufgehoben werden. Gleich im neuen Jahr sollen Untersuchungen erfolgen und entschieden werden, wie es genau mit dem Delitzscher Wahrzeichen weitergehen kann.

Sicherungsversuche erfolglos

Versuche der Sicherung gab es bereits. Dazu waren in der Vergangenheit, so Bauamtsleiter Karl-Heinz Koch, genau an dieser Stelle bereits Erdanker eingesetzt worden, um das Bauwerk von einem weiteren Neigen abzuhalten. Gebracht hat das offenkundig leider nichts, der Schiefstand schritt voran. Nun soll der Baugrund weiter untersucht werden, um festzustellen, was genau im Untergrund der Mauer geschieht und was der genaue Grund für die bedrohliche Neigung und den Schiefstand ist. In Kürze soll es bereits Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde geben. Die Frage ist schließlich auch, ob die Mauer an der Stelle zurückgebaut oder gesichert wird. Eine Umsetzung dieser Baumaßnahmen würde es wahrscheinlich aber erst im Frühjahr geben.

Wichtiges Wahrzeichen

Historische Gefechtsdarstellung an der Stadtmauer in Delitzsch, regelmäßig wird die Mauer erstürmt (Archivbild) Quelle: Alexander Prautzsch

Die Stadtmauer ist eines der wichtigsten Wahrzeichen der Loberstadt. 1410 wurde das Bauwerk erstmals erwähnt. Auf einer Länge von 1,4 Kilometern ist die Mauer größtenteils sehr gut erhalten und umschließt die Altstadt. In den vergangenen Jahren war die Mauer an verschiedenen Stellen und auch der historische Wehrgang instandgesetzt und saniert worden.

Von Christine Jacob