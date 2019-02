Delitzsch

Die Delitzscher Stadtmauer muss teilweise abgetragen und erst dann wieder neu aufgebaut werden. Das geht als Empfehlung aus dem geotechnischen Gutachten zum Baugrund hervor, das die Stadt wegen des sich neigenden Mauerabschnitts an der Leipziger Straße in Auftrag gegeben hatte.

Gutachter rät zum Abtragen

Kurz vor Weihnachten musste der Abschnitt zwischen Mauergasse und Leipziger Straße für den Verkehr komplett gesperrt werden, weil die Mauer sich deutlich geneigt hatte und vom Einsturz bedroht ist. Bald darauf folgten die Untersuchungen. Laut dem Gutachten ist die Standfestigkeit der Ziegelmauer aufgrund von ungünstigen Gründungsverhältnissen an dieser Stelle nicht mehr gegeben. Der Boden besteht aus Schluff, Sanden und Kiesen und gilt nicht als standsicher genug für das Teilstück. Der Gutachter empfiehlt daher das Abtragen der Ziegelmauer. Diesen Vorschlag wird die Stadtverwaltung nun mit den Denkmalschutzbehörden abstimmen.

Altes Material für neuen Aufbau

Das alte Material soll gesichert werden. Es muss ein neues Fundament gebaut und mit dem alten Baumaterial die Mauer neu wieder errichtet werden. „Das hätte man so auch vor 300 Jahren gemacht“, so Oberbürgermeister und Historiker Manfred Wilde (parteilos). Zu befürchten sei schließlich weiterhin, dass das im partiell aufsteigenden Grundwasser enthaltende Sulfat den Beton im Fundament angreifen könnte und einfache Erdanker oder ähnliches die Neigung der Mauer auch weiterhin nicht aufhalten könnten. Das sulfathaltige Grundwasser sei wohl auch einer der Gründe, warum das Fundament so massiv beeinträchtigt wurde. Die Stadt will dazu mit dem Bergbausanierer LMBV ins Gespräch kommen, kündigt das Stadtoberhaupt an. Für den Wiederaufbau der Mauer will die Stadtverwaltung Fördermittel beantragen, OBM Manfred Wilde hofft zudem auf die Unterstützung des CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt, wenn es um Mittel des Bundes geht.

Die Untersuchungen an der vom Einsturz bedrohten Delitzscher Stadtmauer haben vor wenigen Tagen stattgefunden Quelle: Christine Jacob

Die Sperrung des Teilstücks der Mauergasse bleibt aus Verkehrssicherungsgründen voraussichtlich noch bis Ende März bestehen. Die Anrainer müssen weiterhin einige Umwege mit dem Auto in Kauf nehmen.

Von Christine Jacob