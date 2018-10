Delitzsch

Der an diesem Donnerstag um 17 Uhr öffentlich im Rathaus tagende Delitzscher Stadtrat hat mal wieder die Elternbeiträge für die Betreuung in Kitas auf der Tagesordnung. Da machen sich Sorgen breit, dass die Gebühren nach der Anhebung zu Beginn des Jahres um jeweils rund 20 Euro nun auch zum Jahre 2019 hin wieder steigen könnten. Doch: Die Elternbeiträge bleiben, so jedenfalls nun der Beschlussvorschlag, auf dem Niveau von 213 Euro monatlich für die Krippe, 135 Euro für den Kindergarten und 75 Euro für den Hort.

Politiker gegen Erhöhung

Geplant war das so nicht. Die Verwaltung hatte ursprünglich eine Steigerung von je etwa fünf Euro veranschlagt. Durch alle Fraktionen des Delitzscher Stadtrats – die Kommunalwahl naht – gab es in den vor dem Stadtrat laufenden nicht öffentlichen Ausschüssen dafür kein grünes Licht. Wohl aber sollen die Entgelte für die Mehrbetreuung innerhalb der Kita-Öffnungszeiten im Cent-Bereich nach oben korrigiert werden.

Projekt wie der Umbau der West-Schule zum hort für 300 Kinder zählen zu den großen Investitionen der nächsten Jahre Quelle: Wolfgang Sens LVZ

Auch an anderer Stelle des Stadtrats geht es ums Geld. In der Sitzung steht die erste Lesung des Doppelhaushalts an. Vor allem in Kitas, Schulen und andere Bauprojekte soll in den kommenden zwei Jahren investiert werden. Beschlossen werden soll der Haushalt voraussichtlich im Dezember.

SPD will Spielplatz zurück

Ebenfalls auf der Agenda steht der Antrag der Delitzscher SPD zur Wiederherstellung des Kinderspielplatzes an der Blücherstraße. Dieser war im Sommer teilweise demontiert und durch Fitnessgeräte vor allem für Erwachsene ersetzt worden. Die SPD fordert einen Mehrgenerationenplatz.

Von Christine Jacob