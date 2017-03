Delitzsch. Was Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) Mitte Februar bereits den Erzieherinnen und Elternvertretern der Kindereinrichtung Regenbogen verkündetet hat, das hat der Stadtrat am Dienstagabend unter dem Beifall derselben einstimmig beschlossen: Die Kita wird nicht wie ursprünglich vorgesehen geschlossen, sondern saniert. Mit dem Grundsatzbeschluss zur Schaffung weiterer Krippen- und Kindergartenplätze in Delitzsch ermächtigte der Stadtrat die Verwaltung, mit dem Diakonischen Werk Delitzsch/Eilenburg den Abschluss eines Vertrages vorzubereiten, wonach die Kita Regenbogen von diesem Träger weiterbetrieben werden kann. Gleichzeitig hoben die Stadträte den Beschluss zur Kündigung des Nutzungs- und Übernahmevertrages für diese Kindereinrichtung vom 26. Mai 2016 auf.

Wartelisten zeigen steigenden Bedarf

Notwendig wurde die Kehrtwende, weil Delitzsch dringend weitere Krippen- und Kindergartenplätze benötigt. Wie Sozialamtsleiter Oliver Genzel den Stadträten berichtete, sei der Bedarf im zweiten Halbjahr 2016 bedingt durch anhaltenden Bauboom und Zuzüge massiv gestiegen, was sich in den Wartelisten der Kitas widerspiegele. Die der Bedarfsplanung des Landkreises zugrundeliegenden Zahlen des statistischen Landesamtes seien somit überholt worden. Deshalb unterbreitete die Verwaltung den Vorschlag, den Nutzungsvertrag mit der Diakonie nicht zu kündigen und die Kita ab Ende 2017 zu sanieren. Damit werden 45 neue Krippenplätze entstehen und die vorhandenen 25 Krippen- und 85 Kindergartenplätze in der Einrichtung erhalten. Rund 1,8 Millionen Euro soll die Sanierung kosten.

Hortplätze in ehemaliger Westschule

Beschlossen wurde auch, dass der Vertrag mit der Diakonie zu berücksichtigen hat, dass nach Umsetzung des 2016 beschlossenen Investitionspaketes „Brücken der Zukunft“ die derzeitigen 50 Hortplätze in der Kita Regenbogen in den neu zu errichtenden Hort in der ehemaligen Westschule überführt werden. Dort sollen 300 Hortplätze geschaffen werden. Die Sanierung der Westschule ist ab Ende 2018 geplant. Mit der Konzentration der Hortplätze an diesem Standort werden die Kitas im Norden entlastet, wodurch dort Kapazitäten für weitere Kita-Plätze freiwerden.

Zudem soll die Stadtverwaltung mit der Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch GmbH (vormals Behindertenzentrum) eine Vereinbarung abschießen. Diese sieht vor, in der Kindertagesstätte „Kleine Piraten“ (bisher Heilpädagogische Kita) ab April dieses Jahres elf neue Krippenplätze und ab 2018 fünfzehn Kindergartenplätze zu schaffen. Laut Genzel sollen in der Summe 2018 dann 438 Krippen- und 788 Kindergartenplätze in der Stadt Delitzsch zur Verfügung stehen.

