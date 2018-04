Delitzscher Stadtrat ist im Schnitt 58 Jahre alt

Delitzsch. Ganz schön in die Jahre gekommen scheint der Delitzscher Stadtrat inzwischen. Wenn im Gremium die Köpfe zu komplizierten Haushaltsthemen oder großen Bauprojekten rauchen, dann sind es ziemlich oft schon welche mit grauem oder auch gar keinem Haar mehr. Der Delitzscher Stadtrat hat inzwischen ein Durchschnittsalter von 58 Jahren erreicht, verrät eine aktuelle Erhebung der Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage.

Meist älter und männlich

Mit diesen durchschnittlich 58 Jahren ist der mit 30 Personen besetzte Stadtrat im Schnitt auch noch deutlich älter als die 182 Mitarbeiter starke Stadtverwaltung, die derzeit einen Altersschnitt noch unter 50 Jahren aufweist. Der durchschnittliche Delitzscher Stadtrat ist ohnehin also schon etwas älter beziehungsweise ziemlich lebenserfahren, zudem ist er aber meist männlich. Acht von 30 Sitzen sind im Gremium von Frauen besetzt. Die elfköpfige CDU-Fraktion zum Beispiel zählt in ihren Reihen nur eine Frau. Die sechs SPD-Abgeordneten haben auch nur eine Frau unter sich. Zwei der sechs Freien Wähler im Stadtrat sind weiblich. Bei den Linken mit ihren fünf Sitzen sind diese immerhin von drei Frauen besetzt, für den Heimatverein Döbernitz sitzt Andrea Lienig im Gremium.

Jüngster und Älteste bei den Linken

In Reihen der Linken sind derzeit sowohl der älteste als auch der jüngste Delitzscher Stadtrat zu finden. Oder besser gesagt die älteste Stadträtin – das ist mit 77 Jahren Annelise Podsadny, die der Fraktion auch viele Jahre lang vorstand. Christian Stoye, ebenfalls für die Linken im Rat, ist mit seinen 23 Jahren der jüngste Stadtrat in Delitzsch und wie auch der 29-jährige Lars Winkler (CDU) erst seit der letzten Wahl im Mai 2014 dabei. Die CDU ist es, die mit Dietmar Wildführ den dienstältesten Stadtrat in ihren Reihen hat. Als er im vergangenen Jahr seinen 75. Geburtstag feierte, blickte er damit auch auf 27 Jahre Engagement in der lokalen Politik zurück und engagiert sich nach wie vor.

Die Chance auf Verjüngung des Delitzscher Stadtrats insgesamt besteht im nächsten Frühjar wieder, wenn auch in Sachsen erneut die Kommunalwahlen anstehen.

Von Christine Jacob