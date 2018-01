Delitzscher Stadtrat soll 1,5 Millionen Euro für Planung eines Hallenbades bewilligen

Wenn der Delitzscher Stadtrat am Donnerstag das erste Mal in diesem Jahr zusammenkommt, stehen wegweisende Beschlüsse auf der Tagesordnung. Unter anderem soll das Gremium eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1,5 Millionen Euro für die Planung einer Freizeiteinrichtung mit Hallenbad bewilligen.