Delitzsch

Nun haben die Stadtwerke Delitzsch (SWD) auch dem Vereinshaus ESV am Eisenbahnerstadion eine Solaranlage aufs Dach gesetzt: 312 Module sind installiert. Sie sind für eine Stromleistung von rund 97 Kilowatt peak ausgelegt. „Damit könnten theoretisch circa 47 Zwei-Personen-Haushalte im Jahr mit Strom versorgt werden“, übersetzt Stadtwerke-Geschäftsführer Robert Greb die Technischen Daten. „Tatsächlich soll ein Teil des Sonnenstroms genutzt werden, um das Vereinsgelände und das Hauptgebäude zu versorgen.“ Gastronomie, Boxsportverein, Billard-Abteilung brauchen neben den Fußballern Energie. Außerdem geht Strom ins Netz.

312 Solarmodulen haben die Stadtwerke aufs Vereinsgebäude gebaut. Quelle: SWD

Partnerschaft

Den Eisenbahnersportverein und die Stadtwerke verbindet nun schon seit Jahren eine Partnerschaft. Vor allem Kinder und Jugendliche werden so unterstützt. Unter den 346 ESV-Mitgliedern sind 196 diesem Altersbereich zuzuordnen.

Das Vereinsgebäude stammt noch aus den 60er-Jahren. Zu DDR-Zeiten war das Bahnwerk (RAW) Träger. Mit der Privatisierung des Betrieb fiel die Unterstützung dieses Betriebes natürlich weg. In den letzten Jahrzehnten wurd nur im Inneren renoviert.

Verein kann Kosten reduzieren

„Jetzt gab es die einmalige Chance, die Sanierung des Daches des Vereinshauses zu unterstützen und gleichzeitig eine Photovoltaik-Anlage zu errichten, die auch langfristig hilft, die Betriebskosten zu reduzieren“, erklärt der SWD-Chef. Das heißt: Die Stadtwerke zahlen eine Pacht für die Dachnutzung. Damit ist der finanzielle Grundstock für die Sanierung der Außenhülle gelegt, in die zudem Fördermittel geflossen sind.

Auch die Fassade hat neue Farbe bekommen. Quelle: SWD

Eigenleistung

Sandy Rast, ESV-Vizepräsidentin, freut besonders, „dass in so kurzer Zeit durch die schnelle und pragmatische Hilfe der Stadtwerke die Sanierung am Gebäude erfolgen konnte. Eine echte regionale Partnerschaft.“ Kassenwart Sven Donath ergänzt: „Die Vereinsmitglieder erneuern in Eigenleistung auch die Hausfassade.“ Inzwischen ist die Farbe schon dran. Das Gerüst fällt dieser Tage. Nun sind unter anderem noch die Fenstersimse zu reinigen und zu streichen. „In den vergangenen Jahren ist eigentlich alles in Eigenleistung entstanden. Wenn sich nicht so viele engagieren und es nicht immer noch diejenigen gibt, die sich vor den Karren spannen, würde es nicht funktionieren. Viele kleinere Unternehmen leisten zudem auch ganz praktisch Unterstützung“, betont Michael Denef, technischer Leiter bei den Stadtwerken. Sein Bereich sorgt indessen auch dafür, dass die Flutlichtanlage des Stadions der Eisenbahner immer funktioniert.

Vereinsfest und Arbeitseinsatz

Und allein an den vergangenen März-Sonnabenden wurden von den Helfern des Vereins rund 500 Arbeitsstunden am Vereinshaus geleistet. Ob der bröckelnde Treppenaufgang auch noch dran kommt, steht noch nicht fest, aber bis zum diesjährigen Vereinsfest, das vom 14. bis 16. Juni gefeiert wird, soll das Haus am Werkstättenweg in neuer Optik strahlen. Bis dahin soll auf alle Fälle noch viel passieren. Am Sonnabend ist schon mal der nächste große Arbeitseinsatz geplant.

Von Heike Liesaus