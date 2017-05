Delitzsch. Aus aktuellem Anlass warnen die Stadtwerke Delitzsch erneut vor unseriösen Haustürgeschäften und vor Telefonwerbung. Wie das Delitzscher Unternehmen mittelt, würden Verbraucher derzeit unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Unterzeichnung von neuen Stromlieferverträgen gedrängt. Dabei würden die Vertreter vorgeben, in einer Kooperation oder auch im Auftrag der SWD zu handeln. Sie versuchen so, überraschte Bürger zu einem schnellen Vertragsabschluss mit einem Stromlieferanten zu bewegen.

SWD-Geschäftsführer Robert Greb weist für den Fall solcher Anrufe oder beim Werber an der Tür auf Folgendes hin: „Mitarbeiter der SWD, die im Außendienst tätig sind, können sich stets mit einem Dienstausweis legitimieren. Zudem würden Kundendaten niemals an Dritte herausgegeben, telefonisch abgefragt und Kunden in keinem Fall zu einem sofortigen Vertragsabschluss gedrängt.“ SWD-Mitarbeiter würden zudem darauf hinwiesen, die Angebote in Ruhe zu prüfen und niemanden zu einer Unterschrift drängen. „Sollte ein Vertrag voreilig abgeschlossen worden sein, kann dieser in der Regel innerhalb von zwei Wochen schriftlich widerrufen werden“, so Greb.

Betroffenen bieten die Stadtwerke Hilfestellung beim Widerruf eines versehentlich abgeschlossenen Vertrages an. Dazu können sie sich telefonisch unter der Nummer 034202 65888 an das Kundenzentrum der SWD wenden oder sich persönlich in der Sachsenstraße 1 beraten lassen.

Von Thomas Steingen