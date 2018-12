Delitzsch

Eigentlich ist da ein ziemlich eindeutiges Schild. „Bitte nicht Parken! Straßenreinigungsarbeiten“, steht schwarz auf orange am Straßenrand, dazu ein paar ausgewiesene Uhrzeiten und ein freundliches „Danke!“. Daran kann man sich doch halten, oder? Nein. Denn in Wirklichkeit ist das nicht einmal das Blech wert, auf dem es gedruckt ist.

Slalom statt glattes Kehren

So beklagen Anwohner aus der Gerhart-Hauptmann-Straße im Delitzscher Osten, dass die Straßenreinigung teilweise gar nicht stattfinden könne, da zu viele Autos genau um die Zeit abgestellt wären. Dabei sei das Schild doch aber eindeutig, so eine ältere Anwohnerin. Zwischen 8 und 10 Uhr am Donnerstag soll die Servicegesellschaft eigentlich die Straße reinigen und wird mittels Schild darum gebeten, nicht in der Straße zu parken. Doch die Frau muss oft beobachten, dass die Kehrmaschine kaum ein Durchkommen hat und dass der jeweilige Mitarbeiter mehr Slalom als eine Bahn fahren muss und so ärgert sie sich Woche für Woche, dass gerade jetzt im Herbst und Winter das Laub liegen bleibt.

Schilder haben keinen Regel-Charakter

Dass geparkt wird, müssen die Anwohner weiterhin hinnehmen. Die orangefarbenen Schilder mit dem Hinweis auf die Straßenreinigungsarbeiten hätten keinen bindenden oder regelnden Charakter, bedauert die Stadtverwaltung. Die Landesdirektion steht den Schildern mit einem Kontra gegenüber. Aktuell dürften solche Hinweisschilder nicht einmal aufgebaut werden. In Delitzsch finden sie sich nur noch in ein paar Straßen und sie hatten sich über viele Jahre bewährt, denn viele Menschen haben sich daran gehalten und zu den Zeiten die Bahn frei gemacht. Die Stadt, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) hoffe nun auf eine flexible und handhabbare Lösung durch den Gesetzgeber.

Die Servicegesellschaft führt aber auch Grundreinigungen durch, bei der Mitarbeiter per Hand zum Beispiel Straßeneinläufe und Co. reinigen, an die sonst mit der Kehrmaschine keiner herankommen würde. Das geht allerdings nicht wöchentlich.

Von Christine Jacob