Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wilde, als Gründungsmitglied und Sprecher der Delitzscher Tafel möchte ich Ihnen hier öffentlich helfen, unsere Entscheidungen zu den von Ihnen zur Sprache gebrachten Immobilien verstehen zu können.

Zunächst aber stelle ich nicht in Abrede, dass der Landkreis und auch die Stadt uns bei der Suche nach geeigneten Immobilien unterstützt haben. Und uns war und ist natürlich auch klar, dass die Stadt nicht über leerstehende Ladenflächen verfügen kann. Das haben wir im Übrigen auch nie verlangt.

Ihr Unverständnis lässt mich allerdings staunen. Zumal wir in einer Mail vom 6. Juni an das Landratsamt bereits erläutert hatten, warum wir die ehemalige „ Schwedenschanze“ ablehnen mussten. Wir haben uns das Objekt mehrmals angesehen, sowohl innen als auch außen. Der Eigentümer der „ Schwedenschanze“, die Kreiswerke Delitzsch, bestand darauf, dass sowohl der eingebaute Bartresen als auch die Küchentechnik bestehen bleiben müssen. Einem Abbau der Einrichtung wurde seitens des Eigentümers nicht zugestimmt. Schon damit erwies sich das Objekt als unbrauchbar für unsere Zwecke. Unter anderem gehören zu unserem notwendigen Inventar zwei große Kühl-, sowie eine Gefrierzelle. Dafür ist dort kein Platz. Auch ist die Anlieferung der Lebensmittelspenden ebenerdig nicht möglich. Zudem ist die Lage der „ Schwedenschanze“ ungünstig, nicht nur für die NutzerInnen unseres Angebotes. Auch für unsere MitarbeiterInnen. Deren Sicherheit und die unserer NutzerInnen müssen wir an diesem Ort zu unseren Betriebszeiten garantieren können. Das Objekt befindet sich neben dem Gelände der Kreiswerke Delitzsch außerhalb des eigentlichen Stadtgebietes.

Ein weiterer Vorschlag bezog sich auf die Gebäude in der Wittenberger Straße 1. Dieses Objekt nutzt derzeit noch die Volkshochschule. Ihnen, Herr Oberbürgermeister, dürfte allerdings schon länger bekannt sein, dass die Volkshochschule mindestens seit 2016 eben dieses Gebäude verlassen wollte. Wir haben uns beim Leiter der VHS nach dem Zustand des Gebäudes erkundigt, ebenso beim Verwalter. Einhellig erhielten wir die Rückmeldung, eine Sanierung dieses Gebäudes wäre sinnlos, bzw. sehr aufwendig. Für uns also finanziell nicht tragbar.

Der letzte Vorschlag, der uns erreichte, war vom Inhaber der Kantine im „Ziehwerk“ im Osten Delitzschs. Wir haben uns auch mit diesem Angebot beschäftigt. Allerdings hat der Besitzer sein Angebot zurückgenommen.

Gute Angebote also? Das stimmt so nicht ganz, Herr Oberbürgermeister Wilde. Und Sie verstehen nicht, dass die Delitzscher Tafel sich für die drei Angebote nicht begeistern konnte?

Ich will es noch einmal ganz deutlich sagen. Obwohl wir nur ein gemeinnütziger Verein sind, müssen wir bei unserer Arbeit bestimmte Standards einhalten. Arbeitsstättenverordnung und Lebensmittelhygieneverordnung sollen hier nur als Beispiel dienen. Wir haben Verantwortung für unsere MitarbeiterInnen, ob sie angestellt sind oder uns ehrenamtlich unterstützen. Auch für die NutzerInnen unserer Angebote tragen wir in unseren Räumen Verantwortung.

All das setzt in Deutschland bestimmte Standards voraus, die auch streng kontrolliert werden. In unserer 13jährigen Anwesenheit in Delitzsch haben wir unsere Arbeit für unsere Gäste ernstgenommen. Wir sind stolz, dass wir in dieser Zeit nachweisbar immer ohne Beanstandungen unsere selbstgestellten Aufgaben erfüllt haben. Dies verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeitern aber auch unseren Unterstützern, Sponsoren und Spendern.

Diese Arbeit wollen wir so weiterführen und deswegen stellen wir Ansprüche an ein neues Objekt. Davon werden wir auch nicht abweichen.

Und werden sich jetzt nicht nur Sie, Herr Oberbürgermeister Wilde, sondern auch Leser dieses Kommentars noch genauer erkundigen wollen, dann kommen Sie mit uns ins Gespräch, wir sind dazu bereit.

Wir laden Sie ein: In die Tafel oder am 2. Dezember zum Benefiz-Konzert auf dem Flughafen Leipzig-Halle. Ab 14 Uhr sind wir dort zu finden.

Und wenn Sie möchten, unterstützen sie uns, durch tatkräftige Hilfe oder durch eine Spende.

Steffen Hampl – Sprecher Delitzscher Tafel e.V.

www.delitzscher-tafel.de info@delitzscher-tafel.de