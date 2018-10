Delitzsch

Stichtag 31. Januar 2019. Dann muss die Delitzscher Tafel aus ihrem Objekt in der Leipziger Straße raus. Doch noch immer ist keine neue Bleibe für den Verein gefunden, der sich um Bedürftige kümmert.

Räume nicht mehr finanzierbar

Die Räume in der Leipziger Straße sind nicht mehr finanzierbar. Die Mietkosten fressen den Verein fast auf. Der symbolische Obolus, den die Tafelkunden entrichten, reicht jetzt gerade noch für die Fixkosten. Um Geld zu sparen, verzichten die Tafel-Mitarbeiter bereits seit Jahren auf die Heizung. „Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einer neuen Heimat“, erklärt Tafel-Mitbegründer Steffen Hampl. Diese seit Monaten laufende Suche allerdings gestalte sich schwierig. Bisherige Angebote wie die Räume der Volkshochschule in der Wittenberger Straße, sobald diese wie vorgesehen in den Unteren Bahnhof gezogen ist, sind nicht geeignet. Auch die anderen angebotenen Objekte seien nicht brauchbar, so Steffen Hampl. Sie lägen zu weit ab vom Schuss, sodass die eben nicht mit eigenen Pkw gesegneten Bedürftigen nur schwer dorthin kämen. Zudem: Nicht nur eine gewisse Fläche von 200 bis 250 Quadratmeter braucht die Tafel, es muss auch Starkstrom für die Kühlzellen anliegen, die Mitarbeiter brauchen ihre Sozialräume und es müssen bestimmte Vorschriften hinsichtlich Hygiene beachtet werden.

Kinder bekommen ihre Feier

Weitere Angebote und Räume werden geprüft. Im November könne es zu einer Entscheidung kommen, bleibt der Tafel-Mitstreiter optimistisch. Findet die Tafel überhaupt kein neues Objekt, droht der Delitzscher Ausgabestelle das Aus. „Wir sind guten Mutes, dass es nicht so kommt“, sagt Steffen Hampl. Und so oder so steht eines bereits jetzt fest: Die traditionelle Weihnachtsfeier für die Tafel-Kinder wird Anfang Dezember stattfinden.

Von Christine Jacob