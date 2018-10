Delitzsch

Geht es um die Kinderbetreuung sind härtere Worte wohl mal erlaubt: „Sie retten uns auf gut Deutsch den Hintern“, betont zum Beispiel SPD-Stadtrat Rüdiger Kleinke, kommt die Sprache auf Tagesmütter. 14 Stück gibt es derzeit in Delitzsch, bis zu 70 Plätze bieten sie und erleichtern es damit, dem Betreuungsanspruch für Kinder unter 3 gerecht zu werden. Doch noch immer müssen die Frauen Wertschätzung einfordern.

Interessengemeinschaft hat Ziele

So wurde seitens der Verwaltung zunächst auch versucht, die ursprünglich einmal zugesagte Tarifanpassung für die Tagesmütter, die sich an denen der Erzieher in regulären Kitas orientiert, nicht zu gewähren. Rechtzeitig gelang es den Tagesmüttern, die Stadträte aufzuklären und eine Änderung zu bewirken, sodass auch sie mehr Geld bekommen. Es sind Kämpfe kleinerer und größerer Art, die die 14 Frauen inzwischen über ihre Interessengemeinschaft (IG) gemeinsam ausstehen. „Wir müssen den Politikern klar machen, dass es noch einige Baustellen gibt“, sagt Sprecherin Diana Dietrich. Die 39-Jährige ist seit fast zehn Jahren Tagesmutter, liebt ihren Job, will ihre „kleinen Mäuse“ nicht missen und weiß doch um etliche Nöte des Jobs. So fehle in Delitzsch nach wie vor eine praktikable Vertreterregelung für den Fall, dass eine Tagesmutter krank werden sollte. Momentan organisieren die Frauen solche Sachen unter sich und können dabei auf die Genehmigungen des hiesigen Jugendamtes bauen. Sie aber wollen ein festes System. Vor allem müsse geklärt werden, wie es mit der Bezahlung im Krankheitsfall läuft. Wenn die Tagesmütter weiterhin eine akzeptable Alternative zur Krippe bieten sollen, müsse noch einiges geschehen.

Diana Dietrich Quelle: Christine Jacob

Dabei setzen die Frauen auf Diplomatie. So ist geplant, die Stadträte zu Tagen der offenen Tür einzuladen. „So haben sie die Chance, sich unsere Arbeit wirklich mal in der Praxis anzusehen und uns kennenzulernen“, schildert Diana Dietrich. Ziel der IG ist es, dass jede Stadtratsfraktion wenigstens eine Tagesmutter besucht hat. Noch immer werde zu viel über sie und zu wenig mit ihnen gesprochen. „Wir wollen eine Augenhöhe erreichen“, sagt Diana Dietrich. Und auch das Image müsse sich ändern: „Richtig ist zwar, dass wir keine gelernten Pädagogen sind, jedoch bieten wir dank unserer Schulungen eine Mini-Kita als Ein-Mann-Show.“ Im Gegensatz zu den Kitas werden die Gruppengrößen nicht verkleinert.

Platznöte sollen bekämpft werden

Die Stadt plant derzeit nicht, weitere Tagesmütter einzusetzen. Die Zahl soll bei 14 bleiben. Für die IG geht das momentan in Ordnung: „Wir werden abwarten, wie sich die Platzsituation entwickelt“, sagt Diana Dietrich mit Blick auf diverse Bauprojekte wie den Zentralhort für 300 Kinder im Westen, die letztlich mehr Krippen- und Kitaplätze schaffen sollen. Fakt ist: Momentan wollen nicht alle Tagesmütter die jeweils möglichen fünf Plätze auslasten, manche haben nur vier Kinder in der Betreuung – 58 Kleinkinder sind somit gerade bei den Frauen statt in einer Krippe untergebracht. Diese Plätze allerdings sind in der Regel bis 2019/20 ausgebucht. Plätze werden nur kurzfristig frei. Gemeldet werden freie Plätze über die Seite www.tagesmütterdelitzsch.de.

Von Christine Jacob