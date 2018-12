Delitzsch

Nicht nur innerhalb Deutschlands und innerhalb der Bundesländer variieren die Spritpreise stark. Auch in den Regionen gibt es große Differenzen. Gerade die Delitzscher ärgert der Blick über den Tellerrand und ins nahe Sachsen-Anhalt. Warum müssen sie so teuer tanken?

Etliche Cent Unterschied

Beispiel Mittwochnachmittag kurz nach zwei. In Delitzsch kostet der Liter Super mindestens 150,9 Cent stellenweise 151,9. In Bitterfeld, ein Viertelstündchen mit dem Auto entfernt, gibt es den Sprit bereits für 136,9 Cent. In Leipzig immerhin für 145,9 oder 146,9 Cent. Auch in Oschatz und Eilenburg haben die Spritpreise meist Delitzscher Niveau und variieren um die zehn Cent im Vergleich zu Leipzig. Die Differenzen können aber auch noch größer ausfallen.

Lokale Märkte entscheiden

Die Unterschiede, so erklärt der ADAC auf Anfrage, fußen unter anderem in der Preispolitik der Mineralölkonzerne in deren Unternehmenszentralen. Die Preise in den Regionen variieren grundsätzlich deutschlandweit stark. Der Unterschied zwischen Delitzsch und Bitterfeld habe aber nichts mit den zwei verschiedenen Bundesländern zu tun. Vielmehr seien unterschiedliche lokale Benzinpreismärkte dafür verantwortlich, welche Preise gemacht werden beziehungsweise gemacht werden können. So werde jeweils die potenzielle Kaufkraft betrachtet, zudem der Pendlerstrom und damit die potenziellen Käufer- und Käufermengen – Bitterfeld und Delitzsch sind da nicht vergleichbar. So entstünden kleinere regionale Märkte, bei denen sich Pächter jeweils untereinander Konkurrenz machen – in Bitterfeld führt das zu den geringeren Preisen, in Delitzsch ist man im deutschen Schnitt. Hier treffen also einfach der Delitzscher und der Bitterfelder Markt zufällig insofern zusammen, dass die Kunden den Unterschied überhaupt auch mitbekommen, weil der andere lokale Markt so nah und schnell sichtbar ist.

Die großen Anbieter und Ketten würden überregional fast überall gleiche oder ähnliche Preise abrufen, heißt es beim ADAC weiter. Dagegen gibt es aber auch bei ihnen noch Unterschiede zwischen Stadt und Land. In der Stadt gibt es generell mehr Angebot und die Konkurrenz freier Tankstellen ist größer, so dass die Preise geringer ausfallen können. Zudem ist das Tankstellennetz insgesamt viel dichter als in den ländlichen Regionen. Also ist der Sprit in Leipzig auch noch günstiger zu haben als in Delitzsch.

In Echtzeit zu verfolgen

Mit dem Transparenzgesetz stehen die Spritpreise jeder deutschen Tankstelle im Internet. In Echtzeit erhält so auch die Pricing-Abteilung jedes Konzerns und jede Tankstelle für sich den Überblick über das Angebot der Konkurrenz und kann darauf reagieren. Es wird auf die Nachbartankstellen geschielt, aber auch auf weiter entfernte Stationen, die zum Beispiel an derselben Einfallstraße liegen. Jeder Anbieter kann sich, und das ist legitim, überlegen, welchen Preis er wann und wo verlangen kann.

So spart man Sprit Der ADAC hat etliche Tipps zum Spritsparen parat: – Schalten Sie nicht benötigte Geräte ab (Klimaanlage, Gebläse, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Zusatzscheinwerfer) – Montieren Sie Dach- und Heckträger umgehend nach Gebrauch wieder ab – Der Fahrradtransport am Fahrzeugheck bietet Verbrauchsvorteile gegenüber dem Fahrzeugdach – Entfernen Sie unnötigen Ballast – Kontrollieren Sie den Reifenluftdruck regelmäßig – Geben Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig zur Inspektion – Verwenden Sie die vom Fahrzeughersteller vorgesehenen kraftstoffsparenden Ölqualitäten – Achten Sie beim Reifenkauf auf geringen Rollwiderstand – Vermeiden Sie Kurzstreckenbetrieb – Warmlaufenlassen des Motors ist grundsätzlich unnötig und daher verboten – Tipps in der Bedienungsanleitung und ggf. von Verbrauch- und Schaltanzeige beachten – Fahrweise optimieren, rechtzeitig hochschalten, vorausschauend fahren – ADAC-Spritspartraining besuchen (Infos unter 0800 5 10 11 12)

Dass man vor allem montags günstig tanken könne, ist übrigens inzwischen überholt. Die einzelnen Wochentage variieren – Feiertage ausgenommen – nicht mehr so stark. Eher ist derzeit entscheidend, zu welcher Uhrzeit man tankt. Morgens ist der Sprit oft teurer als am späteren Nachmittag gegen 17 Uhr.

Von Christine Jacob