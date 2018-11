Delitzsch

Nicht nur als Tier-, sondern auch als Pflanzenparadies präsentiert sich der Tiergarten Delitzsch. Kaum zu glauben, aber auf dem rund vier Hektar großen Gelände sind auch hunderte Pflanzen, Sträucher und Bäume zu erleben. Allein seit 2015 sind im Tiergarten mehr als 50 neue Bäume gepflanzt worden. Dazu gehören Arten wie der Blutahorn, der Amberbaum und die Baumhasel oder Säulenblutbuchen, aber auch Ginkgo oder Zierkirschen. Allein in diesem Jahr hat es elf Ersatzpflanzungen gegeben. Unter anderem hatten die Herbststürme im Oktober 2017 und Sturm Friederike auch dem Grün im Tiergarten zugesetzt.

Grün bringt Beliebtheit

Das grüne Flair trägt allerdings mit zum Erfolg der Einrichtung bei, die sich aktuell wieder auf dem Weg zum Besucherrekord befindet. Die Verkehrssicherung im Tiergarten kostete in den vergangenen zwei Jahren rund 14 000 Euro. In der Stadt insgesamt sind allein in diesem Jahr bereits fast 100 000 Euro dafür aufgewendet worden. Allein im vergangenen Jahr hat die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch 265 000 Euro an Personal- und Sachkosten für die Baumpflege eingesetzt.

Von cj