Delitzsch/Laue

Das Fest naht, Wunschzettel wollen erfüllt und tolle Geschenke gefunden werden. Eine Anlaufstelle für bellende oder miauende Geschenke wird das Tierheim im Delitzscher Ortsteil Laue nicht sein. Auch dieses Jahr wird die Vermittlung rund ums Fest ausgesetzt.

Hohe Standards für Tiervermittlung

Das soll die Tiere davor bewahren, als Geschenk unterm Weihnachtsbaum und dann in der Folge vielleicht doch wieder ungeliebt auf der Straße und schließlich erneut im Heim zu landen, weil sich die Schenkenden dank rosaroter Weihnachtsbrille überschätzt haben. Allerdings: „Interessenten, die schon lange auf ein Tier warten, bekommen es auch noch“, so Tierheimleiter Maik Hasert. Wenn jemand über lange Zeit ernsthaftes Interesse bekundet habe, könne er den vierbeinigen Schützling auch übernehmen. Dagegen werden keine der Hunde, Katzen und Kleintiere an Leute herausgegeben, die jetzt vor Weihnachten um eine kurzfristige Vermittlung bitten. Diese werden aber als Interessenten geführt und können sich beweisen. Das Tierheim in Laue hat sich hohe Standards für die Vermittlung gesetzt. Vorgespräche, jede Menge zu beantwortende Fragen und Selbstauskünfte sind die Regel, und nur, wer das alles liefert, gilt auch als echter Interessent. Wer einen Hund haben will, absolviert noch mehrere Spaziergänge und Testtage, macht eine Vorkontrolle der Haltung mit. Ist ein Tier vermittelt, gibt es später noch Kontrollen vor Ort im neuen Heim. „Wir wollen die größtmögliche Sicherheit, dass unsere Tiere ein sicheres und schönes neues Zuhause erhalten, wo sie ein glückliches Tierleben verbringen“, betont das Team. Monatlich gelingt die Vermittlung von etwa 20 Schützlingen.

Von Christine Jacob