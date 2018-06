Delitzsch

Neue Technik hat jetzt im historischen Barockschloss Delitzsch Einzug gehalten. An einer Info-Stele können sich Gäste ab sofort auf digitaler Basis über Sehenswürdigkeiten in Delitzsch und der Umgebung informieren. Dazu bedienen sie die interaktive Säule einfach wie ein überdimensionales Smartphone, können über verschiedene Seiten scrollen, Bilder anschauen und sich mit kurzen Texten einen ersten Überblick verschaffen. „Wir wollen unseren Service weiter professionalisieren“, so Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz. Der Gast solle sich an der Stele erst einmal einen Überblick schaffen können, ins Detail geht es dann im persönlichen Gespräch mit den Mitarbeiterinnen der Touri-Info. Die Stele könne, so Lorenz, tagaktuell angepasst werden.

Weitere Ideen

Solch ein Angebot sei auch für den Tiergarten denkbar, betonte Lorenz. Auch dort fragen viele der Gäste nach weiteren touristischen Angeboten in der Stadt und der Umgebung. Diese Beratung allerdings sei nicht Kernaufgabe des Tiergartenteams und eine Stele eventuell eine gute Ergänzung. Auch über eine weitere Info-Säule am Bahnhofs denke man bereits nach, hat aber aus Angst vor Vandalismus zunächst Abstand genommen.

Von Christine Jacob